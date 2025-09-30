T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, Cumhuriyet Mahallesi, 10094 Ada, 11 Parsel Sayılı taşınmazdır. Taşınmaz tapu kaydına göre 320m2 alanlı arsa niteliklidir. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Bina ile ilgili Yüreğir Belediyesinde yapılan araştırmada yapıların, mimari projesi, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmamakta olup 2018 yılında çıkarılan imar affı gereğince alınan Yapı Kayıt Belgesinin de bulunmadığı beyan edilmiştir. Bina ile ilgili Yüreğir Belediyesince verilmiş hangi bir yıkım, durdurma vb olumsuz karar bulunmadığı şifai olarak görevli memurca beyan edilmiştir.Değerlemesi yapılan parselin kuzey cephesi adres kodunu aldığı 1312 sokağa, batı cephesi 1310 sokağa diğer cepheleri komşu parsellere cephelidir.Taşınmaz malın üzerinde, 3/A yapı sınıfında, güney cepheye bitişik yapı nizamında zemin + 1 kat olmak üzere 2 katlıdır. Arsanın batı cephesinden zemin katta bulunan iş yerleri ve meskene giriş yapılmakta olup, 1. kata giriş binanın doğu cephesinden sağlanmaktadır. Yapılan gözlemde ve alınan bilgilerde yapılar ~25 yıllıktır. Binanın zemin katı ~200,00 m² dir. 1. katı ise ~225,00 m² olup toplam 425 m² dir. Binaların dış cephesi sıvalı vaziyettedir. Binanın dış giriş kapıları demir imalattır. Zemin katta bulunan iş yerleri ve meskenin zemini şaplı vaziyette olup, duvar ve tavanları çoğunlukla sıvasız, kısmen de sıvalı vaziyettedir. Mesken olarak kullanılan alan derme çatma şeklinde 1 oda, mutfak, wc+banyo hacimlerinden oluşmaktadır. İşyerleri 2 hacimden oluşmaktadır. Mesken olarak kullanılan 1. kata çıkış merdiveni beton imalat olup korkuluğu bulunmamaktadır. Zemin katta girişte wc ve 1 oda, 1. katta ise salon, 3 oda, mutfak, antre, hol, banyo, wc ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Meskene giriş kapısı ve iç kapılar ahşap, pencereleri ahşap veya pvc imalattır. Zemini şaplı vaziyette, duvarları ve tavanı boyasızdır. Mutfak dolabı mdf-lam, tezgâhı suni mermerdir. Banyo ve wc de zemin seramik, duvarı sıvalı vaziyettedir. Binanda kullanılan alanların tamamının kapsamlı bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Adresi : Bahçelievler Mahallesi 1312 Sokak No:2 Yüreğir / ADANA Yüzölçümü : 320,00 m2 İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut Alanı - Taks:0,30 - E0,60 - 2 Kat imarlı olduğu bilgisi alınmıştır. Kıymeti : 5.420.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.