T.C.

ANKARA BATI

7.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/67

T.C. ANKARA BATI 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından davalılar Ahmet DEMİRTAŞ ve arkadaşları aleyhine açılan; Ankara ili, Ayaş ilçesi, Başbereket Mah/Köy, 122 ada 403parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 185,74m²lik irtifak alanı ve 12,83m²lik direk yerinde davalıların hisseleri oranında kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalılar adına olan tapusunun iptali ile davacı kuruma tesciline ilişkin dava nedeniyle;

Davalı Gökçen Nihal Duran 13715265718 dava konusu taşınmaz hissedarı olup, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla alınan bilirkişi raporunda davalı hissesine düşen bedelin 152,12-TL olduğu, alınan bilirkişi ek raporunda kök raporda değişikliğe gidilmediğinin bildirildiği, dahili davalı Gökçen Nihal Duran 13715265718 yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar sarih adresi tespit edilemediğinden bu kişi yönünden dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla, davalı/taşınmaz hissedarı Gökçen Nihal Duran 13715265718 yukarıda özeti yapılan bedel tespit ve tescil davasına ilişkin olarak davalı/taşınmaz hissedarı sıfatıyla duruşmanın atılı bulunduğu 31/10/2025 günü saat 11:20'te bizzat duruşmaya gelmesi, gelmediği veya beyanda bulunmadığı durumda, davaya ilişkin TK.m. 31 maddesi uyarınca bu ilandan itibaren 7 gün sonra adına tebligat yapılmış sayılacağından, iki haftalık süre içerisinde varsa diyeceklerini yazılı olarak bildirmediği taktirde davayı kabul etmemiş sayılacağı ve mevcut duruma göre karar verileceği hususu TK.m. 29 uyarınca İLAN OLUNUR. 23/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302296