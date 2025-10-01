İ L A N

T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/338 Esas - 2025/529 Karar

Konu : GAİPLİK

Davacı OZAN LALECİ vekili tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen BÜŞRA MERAL LALECİ gaipliği hakkında Mahkememizce verilmiş olan 23/09/2025 tarih 2024/338 Esas 2025/529 Karar sayılı ilamı ile; 06/02/2023 tarihinden itibaren haber alınamaması nedeniyle TMK 32. maddesi uyarınca GAİPLİĞİNE karar verildiği İLAN olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 20966011094

ADI SOYADI : BÜŞRA MERAL LALECİ

BABA ADI : MEHMET HAYRETTİN

ANA ADI : DENİZ

DOĞUM TARİHİ : 06/03/1993

DOĞUM YERİ : İSKENDERUN

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02304133