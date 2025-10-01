T.C.

KUŞADASI

SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

"Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/842 Esas, 2024/388 Karar sayılı dosyasında, Davacılar Necla Alkışlı ve Hatice Eren tarafından açılan Ortaklığın giderilmesi davasında, mahkememiz tarafından 20/02/2024 tarih 2022/842 Esas, 2024/388 sayılı kararıyla Dava konusu Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Camiatik Mahallesi, 83 ada 7 parselde kayıtlı, avlulu kargir ev ve dam niteliğindeki taşınmazın umuma açık satış yolu ile ortaklığın giderilmesine, taşınmazın tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışına karar verilmiş, 27415186600 T.C Numaralı Davalı İnci Bulan ve Gerda Bulan Wigert'e Gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, kararın tebliğinden itibaren iki hafta yasal süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."

