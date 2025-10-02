T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/17 Esas

Davacı, VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ve MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ ve KAYYIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) ve Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Arapcamii mahallesi Yelkenciler mevkii 1512 ada 4 parsel sayılı 10,00 m2 yüzölçümlü ahşap baraka dükkan vasıflı taşınmazın 1/3 hisse maliki Ömer kızı Huriye, 1/3 hisse maliki Matum oğlu Musa ve 1/3 hisse maliki Mustafa oğlu Mehmet Suatpir'in yaşayıp yaşamadıkları ve nerede oldukları bilinmediğinden 3561 sayılı yasa gereği İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 31/10/2013 tarih, 2013/636 Esas ve 2013/749 Karar Sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiği, kayyım bürosunun Türkiye Vakıflar Bankası Cağaloğlu Şubesi'nin 051217001 numaralı taşınmaz mal hesabında 27/12/2023 tarihi itibariyle 15.389,39-TL bulunduğu, taşınmazın kayyımla idare süresi olan 10 yıllık zamanın dolduğu bu nedenlerle TMK'nın 588. maddesi gereğince taşınmaz hissedarlarının gaipliğine, dava konusu taşınmazdaki hisselerinin iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline ve kayyım hesaplarında bulunan bedellerin işlemiş faizi ile birlikte Maliye Hazinesi'ne devrine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Yukarıda isimleri geçen ve gaiplikleri istenilen Ömer kızı Huriye, Matum oğlu Musa ve Mustafa oğlu Mehmet Suatpir'i görenlerin, bilenlerin, haklarında bilgisi olan kimselerin, iş bu ilanın gazete yayımı tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/17 Esas Sayılı dosyasına, bizzat mahkememize gelerek veya posta yolu ile dilekçe göndermek suretiyle müracaat etmeleri, belirtilen şahıslar hayatta ise adreslerinin bildirilmesi, duruşma günü olan 13/01/2026 günü saat 09:35'de İSTANBUL 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDE hazır bulunması Türk Medeni Kanunu'nun 33/2. maddesi gereği İLAN OLUNUR. 26.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02305272