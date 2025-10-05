T.C.

MERSİN

5. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2019/177 Esas

İ L A N

Mahkememizin 09/05/2023 T.kararı ile Mustafa ve Saniye'den olma, 1959 d.lu davacı Cihat FADIL ile Tunus uyruklu Fethi Ben Bechir Maamar ve Najoua Bent Mohamed Ben Bakha Ben Taieb kızı, 02/11/1977 Carthage/TUNUS doğumlu davalı Molka MAAMAR'ın boşanmalarına karar verilmiş olup;

Tebliğ tarihiden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceğinin ihtarı ilanen tebliğ olunur. 30/09/2025

