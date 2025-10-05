Örnek No:55*

T.C.

SİLİFKE

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Çadırlı Mahallesi 103 ada 660 Parsel sayılı 34.149,35 m2 yüzölçümlü, tapuda " Tarla " vasıflı taşınmaz İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, parselin 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' dışında kalmaktadır. Kıymeti : 7.366.310,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 13:46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:46

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Çadırlı Mahallesi 103 ada 652 Parsel sayılı 14.770,90 m2 yüzölçümlü, tapuda " tarla " vasıflı taşınmaz İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, parselin 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' dışında kalmaktadır. Kıymeti : 3.101.889,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:42

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İli, Silifke ilçesi, Çadırlı Mahallesi 103 ada 1140 Parsel sayılı 6.770,63 m2 yüzölçümlü, tapuda " Tarla " vasıflı taşınmaz İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta, 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' dışında kalmaktadır. Kıymeti : 1.421.832,30 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 11:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 11:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 11:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Çadırlı Mahallesi 103 ada 1148 Parsel sayılı 7.696,63 m2 yüzölçümlü, tapuda " Tarla " vasıflı taşınmaz İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta, 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' dışında kalmaktadır. Kıymeti : 1.588.826,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 12:27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 12:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 12:27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 12:27

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Çadırlı Mahallesi 103 ada 1188 Parsel sayılı 5.394,52 m2 yüzölçümlü, tapuda " Kargir Ev ve Tarla " vasıflı taşınmaz İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' içinde yer aldığı ve 1/100000 ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinde belirtilen parsel büyüklüğü şartlarını sağlaması halinde Emsal =0,50 Yençok=2 Kat konut kullanımı için imar durumu verilebileceği belirtilmiştir. Kıymeti : 1.941.535,60 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 13:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 13:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 13:41

01/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

