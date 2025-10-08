ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul)'nun 09.03.2023 tarihli ve 11697-19 sayılı kararı ile Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına, Çorum ilinde kurulaması planlanan R3-Çorum-1 RES üretim tesisi için 09.03.2023 tarihinden itibaren 24 (Yirmi Dört) ay süreyle hak ve yükümlükleri tamamlamak üzere ÖN/11697-19/05378 numaralı ön lisansı verilmiştir.

Söz konusu ön lisans kapsamında yer alan üretim tesisinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmazlar hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 07.11.2024 tarihli ve 12990-1 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA" adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.

Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

R3-ÇORUM-1 RES ÜRETİM TESİSİ NEDENİYLE ÇORUM İLİ, OSMANCIK İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİKLER LİSTESİ SIRA NO İLİ İLÇESİ KÖY ADA NO PARSEL NO TAŞINMAZ MALİKİNİN TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRMA YAPILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI 1 ÇORUM OSMANCIK DANİŞMENT 111 87 FATMA SARAÇ KAMİL TAM TARLA 923,42 204,56 2 ÇORUM OSMANCIK DANİŞMENT 111 190 CEMİL GÖKÇE İBRAHİM 1/3 TARLA 345,85 147,01 3 ÇORUM OSMANCIK ÖBEKTAŞ 204 6 MEHMET DEMİR HASAN TAM TARLA 10.129,90 286,86

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302289