T.C. BULANCAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyasından verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyada; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı PİRAZİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalı aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, ilgiliye esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı PİRAZİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 23/12/2025 günü Saat 10:20'den itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin bilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

Esas No İl-İlçe Köy-Mah Ada Parsel Cinsi Davalılar Yüz ölçümü Daimi İrtifak Alanı 2025/16 Giresun/Piraziz Yeni Mah. 134 20 Arsa AHMET AKOĞLU 13,65 m²

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02308829