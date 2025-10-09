T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, FEVZİPAŞA Mahalle/Köy, 6567 Ada, 12 Parsel, 708,52 M2 miktarlı Bahçe vasıflı taşınmazın 1/3 HİSSESİ SATILACAKTIR.

- HUDUDU ve SAHASI Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, Yusuf Ziya Kaya Sokakta, tapunun 6567 ada, 12 parsel numarasına kayıtlı ve Yusuf Ziya Kaya Sokaktan 50-52 dış kapı numarası alan 708,52m2 miktarlı "Bahçe" vasıflı taşınmazın 1/3 hissesi niteliğindedir. Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi merkezi içinde bulunan Yusuf Ziya Kaya Sokak üzerinde ve bu sokağa cephesi 21,90metre, yola dik ortalama derinliği 38,00metre civarında ve tamamı 708,52m2 alana sahip yamuk geometrik şekilli parsel üzerinde Yusuf Ziya Kaya Sokaktan 50-52-52/1-52/2 dış kapı numarası alan dört adet yapı bulunmaktadır. 50-52 dış kapı numarası alan ikiz tarzda iki daireli binada daireleri antre, hol, salon, üç oda, mutfak, banyo-WC, balkon mahalli konut kullanımlı B.A.K. tarzda, dış cephesi sıvalı, boyalı pencere doğramaları PVC ve çift camlı, zeminleri seramik ve parke kaplı, duvarları sıvalıdır.52/1 ve 52/2 dış kapı numarası alan tek katlı iki adet yapı konut olarak kullanılmaktadır. Dış cephesi sıvalı, boyalı olan yapıların pencereleri PVC olup kiremit çatılıdır. Rapor tarihi itibari ile KDV oranının %10 olabileceği hesaplanmıştır. Tamamı 708,52m2 alana sahip tapu kaydında "Bağ" olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapılar kapalı alanları ile yaklaşık 400,00m2 alanlıdır. Yapılaşmanın yaklaşık %90 olduğu bölgede bulunan taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda köy merkezinde yer almaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 6567 Ada 12 Parsel Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 708,52 m2

Arsa Payı :

HİSSESİ : TAŞINMAZIN 1/3 HİSSESİ SATILACAKTIR.

İmar Durumu: Var ,Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmaz 20.10.1992 tasdik tarihli Değirmenköy Köy Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ayrık nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 08/09/2000-4806 yevmiye tarihli A: M: TAŞINMAZIN TAMAMININ İNTİFA HAKKI HASAN TAŞKIN A AİTTİR. ( İNTİFA HAKKI SAHİBİ HASAN TAŞKIN 03/10/2004 TARİHİNDE ÖLMÜŞTÜR .)

Çeşitli haciz şerhleri ve ipotek şerhi bulunmaktadır.

