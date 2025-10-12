Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 13.10.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 00:19

T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.

KAHTA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 10/09/2025

Dosya no

İl ve İlçe

Ada ve Parsel no

Tapu Maliki

Duruşma Günü

2025/105

Adıyaman Sincik

Arıkonak Köyü 120 Ada 6 Parsel

Mehmet Özbek TC:12319444154

06/11/2025

2025/106

Adıyaman Sincik

Arıkonak Köyü 117 Ada 8 Parsel

Ramazan Özbek TC:12265445908

06/11/2025

2025/107

Adıyaman Sincik

Arıkonak Köyü 113 Ada 105 Parsel

Ramazan Özbek TC:12265445908

06/11/2025

2025/108

Adıyaman Sincik

Arıkonak Köyü 110 Ada 229 Parsel

Sabri Taş

TC:42232718346

06/11/2025

2025/109

Adıyaman Sincik

Arıkonak Köyü 108 Ada 55 Parsel

Sabri Taş

TC:42232718346

06/11/2025

2025/110

Adıyaman Sincik

Arıkonak Köyü 114 Ada 47 Parsel

Mehmet Ballı

TC:22870093326

06/11/2025

2025/111

Adıyaman Sincik

Karaköse Köyü 102 Ada 40 Parsel

16927291018 TC numaralı Müteveffa Hasan Temel mirasçıları;

Abuzer Temel

Bekir Temel

Gafure Temel

Gülüstan Temel

Hüseyin Temel

İbrahim Temel

Mahmut Temel

Mehmet Temel

06/11/2025

2025/112

Adıyaman Sincik

Karaköse Köyü 102 Ada 39 Parsel

16927291018 TC numaralı Müteveffa Hasan Temel mirasçıları;

Abuzer Temel

Bekir Temel

Gafure Temel

Gülüstan Temel

Hüseyin Temel

İbrahim Temel

Mahmut Temel

Mehmet Temel

06/11/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02310313

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz