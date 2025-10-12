Giriş Tarihi: 13.10.2025 00:00
T.C.
KAHTA
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir.
Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 10/09/2025
Dosya no
İl ve İlçe
Ada ve Parsel no
Tapu Maliki
Duruşma Günü
2025/105
Adıyaman Sincik
Arıkonak Köyü 120 Ada 6 Parsel
Mehmet Özbek TC:12319444154
06/11/2025
2025/106
Adıyaman Sincik
Arıkonak Köyü 117 Ada 8 Parsel
Ramazan Özbek TC:12265445908
06/11/2025
2025/107
Adıyaman Sincik
Arıkonak Köyü 113 Ada 105 Parsel
Ramazan Özbek TC:12265445908
06/11/2025
2025/108
Adıyaman Sincik
Arıkonak Köyü 110 Ada 229 Parsel
Sabri Taş
TC:42232718346
06/11/2025
2025/109
Adıyaman Sincik
Arıkonak Köyü 108 Ada 55 Parsel
Sabri Taş
TC:42232718346
06/11/2025
2025/110
Adıyaman Sincik
Arıkonak Köyü 114 Ada 47 Parsel
Mehmet Ballı
TC:22870093326
06/11/2025
2025/111
Adıyaman Sincik
Karaköse Köyü 102 Ada 40 Parsel
16927291018 TC numaralı Müteveffa Hasan Temel mirasçıları;
Abuzer Temel
Bekir Temel
Gafure Temel
Gülüstan Temel
Hüseyin Temel
İbrahim Temel
Mahmut Temel
Mehmet Temel
06/11/2025
2025/112
Adıyaman Sincik
Karaköse Köyü 102 Ada 39 Parsel
16927291018 TC numaralı Müteveffa Hasan Temel mirasçıları;
Abuzer Temel
Bekir Temel
Gafure Temel
Gülüstan Temel
Hüseyin Temel
İbrahim Temel
Mahmut Temel
Mehmet Temel
06/11/2025
