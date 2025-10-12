T.C.

KAHTA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 10/09/2025

Dosya no İl ve İlçe Ada ve Parsel no Tapu Maliki Duruşma Günü 2025/105 Adıyaman Sincik Arıkonak Köyü 120 Ada 6 Parsel Mehmet Özbek TC:12319444154 06/11/2025 2025/106 Adıyaman Sincik Arıkonak Köyü 117 Ada 8 Parsel Ramazan Özbek TC:12265445908 06/11/2025 2025/107 Adıyaman Sincik Arıkonak Köyü 113 Ada 105 Parsel Ramazan Özbek TC:12265445908 06/11/2025 2025/108 Adıyaman Sincik Arıkonak Köyü 110 Ada 229 Parsel Sabri Taş TC:42232718346 06/11/2025 2025/109 Adıyaman Sincik Arıkonak Köyü 108 Ada 55 Parsel Sabri Taş TC:42232718346 06/11/2025 2025/110 Adıyaman Sincik Arıkonak Köyü 114 Ada 47 Parsel Mehmet Ballı TC:22870093326 06/11/2025 2025/111 Adıyaman Sincik Karaköse Köyü 102 Ada 40 Parsel 16927291018 TC numaralı Müteveffa Hasan Temel mirasçıları; Abuzer Temel Bekir Temel Gafure Temel Gülüstan Temel Hüseyin Temel İbrahim Temel Mahmut Temel Mehmet Temel 06/11/2025 2025/112 Adıyaman Sincik Karaköse Köyü 102 Ada 39 Parsel 16927291018 TC numaralı Müteveffa Hasan Temel mirasçıları; Abuzer Temel Bekir Temel Gafure Temel Gülüstan Temel Hüseyin Temel İbrahim Temel Mahmut Temel Mehmet Temel 06/11/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02310313