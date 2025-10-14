İ L A N

T.C. SAMSUN 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVACI : SALİH BAL

DAVALI : GULBARCHYN BAKIROVA BAL

Davacı Salih Bal tarafından açılan işbu boşanma davasının yapılan yargılamasında, ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

25/12/2025 günü saat 10:10'da yapılacak olan ön inceleme duruşmasına HMK 139. maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasında hazır bulunmanız, gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 150. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli mazeretiniz olmaksızın duruşmaya gelmediğiniz takdirde gelen tarafça davanın takip edilmemesi veya her iki tarafın da gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği,

Kırgız uyruklu GULBARCHYN BAKIROVA BAL'a duruşma gününün işbu ilan metninin ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve İLANEN TEBLİĞ olunur.

