T.C.

ELAZIĞ

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ELAZIĞ 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya Esas No: 2021/1329

Karar No: 2022/1431

Elazığ C. Başsavcılığının 06/03/2019 tarih ve 2019/1425 Esas sayılı iddianamesi ile 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan sanıklar hakkında mahkememize açılan davanın yargılaması sonucunda,

Mahkememizin 03/11/2022 tarih, 2021/1329 esas-2022/1431 sayılı kararı ile sanık MAHMUD HÜSEYİN hakkında 10 AY HAPİS CEZASI ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve 14/11/2022 tarihinde ise katılan vekilince karar istinaf edilmiştir

Yukarıda yazılı bulunan mahkememiz kararının ve istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Muhammed ve Latife oğlu 1981 Humus doğumlu MAHMUD HÜSEYIN'e ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 13/10/2025

