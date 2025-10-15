T.C.

FOÇA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 17/07/2025 tarih 2022/43 E. 2025/366 K. Sayılı Gerekçeli Kararı ile hakkında Suç Üstlenme suçundan TCK'nın 270/1-1.cümle,53 md. uyarınca yapılan yargılama neticesinde davanın zamanaşımı nedeniyle "Düşmesine," iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen karar Çetin ve Arzu oğlu, Roterdam 1998 doğumlu BURAK AZER'İN tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02313670