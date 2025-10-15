T.C.

KONYA

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/24 Tereke Satış 13/10/2025

İLAN

Konya ili Ilgın ilçesi Şıhbedrettin nüfusa kayıtlı Latif ve Keziban oğlu, 15/04/1978 doğumlu, 197******** TC kimlik numaralı, 08/06/2021 tarihinde vefat eden müteveffa ABDULLAH ESER'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Ilgın Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/11 Esas, 2022/31 Karar sayılı ilamı ile TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi kararı verilmiş olduğu.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

