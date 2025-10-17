İLAN

MUĞLA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/27 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzda devam eden satış işlemleri nedeniyle; davalılar OKTAY HÜSEYİN GÖKÇE ve YALÇIN ŞAHAN'a tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığından kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Memurluğumuzca 16.09.2025 tarihinde yapılan kıymet takdiri nedeniyle bilirkişiler tarafından verilen 18.09.2025 tarihli raporda;"Muğla ili, Menteşe ilçesi, Balıbey Mahallesi 359 ada 8 parsel sayılı taşınmazın toplam değeri 1.000.000,00 TL, aynı yer 359 ada 9 parsel sayılı taşınmazın ise yine 1.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir."

Kıymet takdir raporu davalılar OKTAY HÜSEYİN GÖKÇE ve YALÇIN ŞAHAN'a ilanen tebliğ olunur.

