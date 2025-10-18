İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/136 Esas

KARAR NO : 2023/130

Davacı ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLARI VE HAVA MEYDANLARI (DLH) aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan 21.02.2023 tarihli kararı ile;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile,

Kamulaştırma bedelinin 596.492,15 TL olarak tespitine,

Nur Güveli için 6.505,74 TL,

Birgül Bıyık için 20.330,42 TL,

Yegane Özkaniçin 4.472,69 TL,

Gülseren Taşkıran için 4.472,69 TL (Mirasçıları olan Tülin Doğan Taşkıran 1/2 pay ve Bora Taşkıran 1/2 pay),

Ayşe Canan Ocak için 11.791,65 TL,

Tülin Atalayiçin 10.978,43 TL,

Metin Tarakçı için 13.824,69 TL,

Ayşe Canan Ocakiçin 20.330,42 TL,

Yüksel Taşkıran için 18.297,38 TL,

Hadice İlknur Uslu için 10.978,43 TL,

Fikret Çanakçı için 18.907,29 TL,

Neriman Erol için 18.297,38 TL (Mirasçıları olan Recep Yalçın Erol 2/4 pay, Elif Erol 1/4 pay, Zeynep Erol 1/4 pay),

Sulhiye Karabulut için23.176,68 TL,

Sulhiye Karabulut için30.495,64 TL,

Sulhiye Karabulut için30.495,64 TL,

Yegane Özkan için 10.978,43 TL,

Buyan Rona için 18.297,38 TL,

Mustafa Sayalı için 18.297,38 TL,

Özlem Arıcan için 8.742,08 TL,

Ergül Ardahan için 12.198,25 TL,

İbrahim Ardahan için 3.049,56 TL,

Halit Temel Ardahan için 3.049,56 TL,

İnci Bilginer için 20.330,42 TL (Mirasçıları olan Semiha Kansız 1/4 pay, Ali Bilginer 1/4 pay, Ruhi Bilginer 1/4 pay, Emine Neslihan Bilginer 1/4 pay ),

Nihat Özbek için 8.742,08 TL,

Haşmet Çelik için 10.165,21 TL,

Behçet Çelik için 10.165,21 TL,

Ebru Barlas için 20.330,42 TL,

Hanife Ayten Torun için 12.198,25 TL,

Oktay Özbayiçin 18.297,38 TL,

Nedret Lostar için 20.330,42 TL,

Cavidan Ergün için 8.742,08 TL (Mirasçıları olan Mahide Ergün Utku mirasçıları 7/24 pay, Nurnisa Engün 7/24 pay,Sencer Ergün mirasçıları 2/24 pay, Aysel Ergün Kumçay mirasçıları 2/24 pay, Yüksel Ergün 2/24 pay, Hicran Ergün 2/24 pay, Cansel Ergün 2/24 pay),

Nermin Uysal için 20.330,42 TL,

Sezer Yünlü için 12.426,92 TL,

Zehra Handan Yünlü için 12.426,92 TL,

Olarak ödenmesine, davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması sebebiyle, her bir davacı için tespit edilen bedele 15.05.2008 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine,

Bozma kararından evvel depo edilen bedelin davalılara ödenmesine karar verildiği ve bu kapsamda müzekkerenin yazıldığı, bozma kararı sonrasında fazladan depo ettirilen toplam 4.523,42 TL' nin yalnızca davalılar Sezer Yünlü ve Zehra Handan Yünlü' ye 1/2' şer hisse oranında ödenmesi gerektiği dikkate alınarak müzekkere yazılmasına,

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, pafta 106/2, ada 374, parsel 15 nolu taşınmazın Hazine adına tapuya tesciline,

2-Davacı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yerolmadığına,

3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 9.200 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınıp kendisini vekille temsil ettiren davalılara verilmesine,

5-HMK 333. Maddesi gereği kullanılmayan gider avansının hükmün kesinleşmesi halinde ilgili taraflara iadesine,

İlişkin, tescile yönelik hüküm kesin, bedele yönelik hükme karşı gerekçeli karar tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. " şeklinde karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen 21.02.2023 tarihli kararına istinaden davacı tarafça mahkememiz dosyanın temyiz edildiği, 18.04.2023 tarihli temyiz dilekçesinde özetle; "Bakanlığımızın ''Gebze - Haydarpaşa, Sirkeci - Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş İnşaatı'' (Marmaray Projesi) kapsamında İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi 374 Ada 9 Parsel numaralı taşınmazının kamulaştırılması adına İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2016/136 E. İle görülmekte olan dosya kapsamında mahkemesince 21/02/2023 tarihinde karar verilmiş olup; verilen karar tarafımıza 06/04/2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. İşbu kararda hatalı olduğu tespit edilen hükümlere karşı süresi içerisinde istinaf kanun yoluna gidilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

''Gebze - Haydarpaşa, Sirkeci - Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş İnşaatı'' (Marmaray Projesi) kapsamında, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan 374 ada 9 parsel sayılı taşınmaz hakkında 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun27.maddesineistinadenKadıköy2.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen Acele Kamulaştırma Sebebiyle El Koyma davasına ait 2006/60 D.İş Esas, 2006/60 D.İş sayılı Kararda ilgili mahkemece 487.930,16TLkamulaştırmabedelinehükmedilmişvebubedelmalikleradınaZiraat Bankası Üsküdar Şubesine bloke edilmiştir.

Daha sonra 15/01/2008 tarihinde Kadıköy 1. Asliye HukukMahkemesinde2008/17EsassayılıKamulaştırmaBedelTespitiveTescildavasıaçılmışolup, mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında kamulaştırma bedeli olarak 660.296,15 TL tespit edilmiş ancak Kadıköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 2008/17 Esas sayılı dosyanın 2011/86 sayılı gerekçeli kararındaiseilgilimahkemeceD.İşdosyasındabelirtilenbedelesasalınarak487.930,16TL'ye hükmedilmiş ve Maliye Hazinesi adına tescil kararı verilmiştir.

Süregelen davada temyiz yoluna gidilmiş ve Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin 2013/13229 Esas,2013/19778 Karar sayılı ilamı ile söz konusu Kadıköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 2008/17 Esas sayılı dosyanın 2011/86 sayılı Kararı bozulmuş ve İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2016/136 Esas numara ile Kamulaştırma(Taşınmazın Tescili İstemli) davası yeniden görülmeye başlamıştır. Söz konusu mahkemeye sunulmak üzere ek bilirkişi raporları hazırlanmış ve kamulaştırma bedeli olarak 596.492,15 TL tespit edilmiş olup, 2016/136 Esas sayılı davaya ait23/06/2022 tarihli mahkeme kararında da bilirkişi raporu doğrultusunda 596.492,15 TL' ye hükmedilmiştir. İstanbulAnadolu8.AsliyeHukukMahkemesinde2016/136Esassayıilegörülmekteolan davanın2023/130sayılıgerekçelikararınınincelenmesineticesinde;bozmailamıdoğrultusunda düzenlenen teknik bilirkişi raporunun Mahkemece benimsenmekle birlikte kararın davacı ve davalılardan Sezer YÜNLÜ ve Zehra Handan YÜNLÜ'nün talebi ile bozulduğu dikkate alınarak usuli kazanılmış haklar korunmak suretiyle 596.492,15 TL kamulaştırma bedeline hükmedilmiş olduğu belirtilmişse de kararın devamında belirtilen davalı maliklerin paylarına düşen kamulaştırma bedellerinin toplamının Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2006/60 D.İş sayılı davada hükmedilen 487.930,16TL kamulaştırma bedeli ile Yargıtay bozma ilamı sonrasında İstanbul Anadolu 8.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2016/136 Esas sayı ile görülmekte olan dava kapsamında alınan karar doğrultusunda Sezer YÜNLÜ ve Zehra Handan YÜNLÜ adına yatırılan 4.523,42 TL kamulaştırma fark bedelinin toplamı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum tespit edilen kamuştırma bedeli ile ödenmesine hükmedilen kamulaştırma bedeli arasında fark yaratmaktadır. Bilhassa bu durumun netleştirilmesi kamu zararının doğmaması açısından oldukça önem arz etmektedir.

Bununla birlikte 487.930,16 TL kamulaştırma bedelinin 2006/60 D.İş sayılı dava kapsamında ödenmesi ve süregelen dava kapsamında sadece Sezer YÜNLÜ ve Zehra Handan YÜNLÜ adına 4.523,42 TL kamulaştırma fark bedeline hükmedilmişken her bir davacı için tespit edilen bedele 15.05.2008 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine hükmedilmiştir.

Ayrıca Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2006/60 D.İş sayılı davada kapsamında 24 nolu bağımsızbölümünmalikiolanGülserenSALTOĞLU'nakamulaştırmabedeliödenmesiyönünde hükmedilmiş olup, akabinde 24 nolu bağımsız bölüm Ebru BARLAS' a satılmıştır. Kadıköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 2008/17 Esas sayılı bedel tespiti ve tescil davasında da Gülseren SALTOĞLU adına hüküm kurulmuştur. İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/136 Esas sayılı davanın davalılar bölümünde Gülseren SALTOĞLU adı geçmesine rağmen gerekçeli kararın hüküm kısmında ise kamulaştırma bedelinden hissesine düşen miktarın Ebru BARLAS'a ödenmesi yönünde karar verilmiş ancak kararın kamulaştırma davası açılmadan önceki malik olan Gülseren SALTOĞLU' na ödenmesi yönünde düzeltilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, TBK, 2942 sayılı kanun ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Kamulaştırma evrakları, dekont, tapu kayıtları ve sair tüm dosya kapsamındaki deliller.

NETİCE-İ TALEP : Bu nedenlerle kamulaştırma bedelinin maliklere ödenmesi belirtilen bedeller yönünden düzeltilmesi, faiz hükmünün sadece yatırılan kamulaştırma fark bedeli üzerinden kurulması ile kamulaştırma davası açılmadan önce 24 nolu bağımsız bölümün maliki olan Gülseren SALTOĞLU'nun Ebru BARLAS yerine hüküm kısmına dahil edilmesi yönünden ve resen mahkemenizce tespit edilecek diğer hususlar yönünden gerekçeli karara itiraz eder, verilen hatalı kararların kaldırılması ve yeniden hukuka uygun karar hükmü kurulmasını" şeklinde temyiz etmiştir.

Davacı tarafça Emine Neslihan Bilginer' in davaya dahil edildiğine ilişkin beyan dilekçesi sunduğu görülmüştür.

Yargılama aşamasında kendisine tebligat yapılamayan 14278091776 T.C Kimlik numaralı dahili davalı Emine Neslihan Bilginer' e gerekçeli karar, temyiz başvuru dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

