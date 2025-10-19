İLAN

ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1864 Esas

KARAR NO : 2025/238

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile;

Dava konusu vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine,

2-Dava ihbar mahiyetinde olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davanın mahiyeti itibariyle yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

4-Vasiyetnamenin tasdikli örneğinin mahkememiz yazı işleri müdürlüğüne ait mahkeme kasasında saklanmasına,

5-Kararın ve vasiyetname örneğinin mirasçılar ile lehine tasarrufta bulunulana ayrı ayrı tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde vasiyetnameye herhangi bir itiraz olmaması, itiraz edilmesi halinde ilgili mahkemede açılan dava hakkında bilgi verilmemesi halinde kararın kesinleşeceğinin ihtarına (kararın tebliği ile birlikte ihtarın yapılmış sayılmasına),

6-Lehine vasiyet yapılanın müracaatı halinde kararın kesinleşmesinden sonra atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge verilmesine,

7-Esasın bu şekilde kapatılmasına,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Ankara bölge adliye mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere, Hatice Ünlü'nün yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 06/02/2025

Mirasçılar EMRAHAN YILMAZ ve ŞERİFE YILMAZ'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02315730