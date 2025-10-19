İ L A N

T.C.

MALATYA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/614 Esas 15.09.2025

Davacı , MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar, ABUZER DÖNMEZ, ELİF ÇAKMAK, FERİDE ALKAN, KENAN DÖNMEZ, PERİHAN YİĞİT, RAMAZAN DÖNMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasına ilişkin davanın yapılan yargılama neticesinde verilen 23/11/2023 tarihli Gerekçeli Karar ve 01/07/2025 tarihli Ek Karar Davalı KENAN DÖNMEZ 'e gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan,

GEREKÇELİ KARAR HÜKÜM :

AÇILAN DAVANIN KABULÜ İle;

1-Malatya İli, Battalgazi İlçesi, İzzetiye Mahallesi (eski 615 ada 37 parsel) yeni 6402 ada, 2 nolu parsel üzerinde bulunan ve davalılara ait olan muhdesatın kamulaştırma bedelinin 319.504,20-TL olarak tespitine,

EK KARAR HÜKÜM :

1-Dava konusu taşınmaz üzerine konulan tedbir şerhinin kaldırılmasına,

iş bu kararların KENAN DÖNMEZ 'e ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02315001