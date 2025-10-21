İ L A N

T.C.

KUMLUCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/491 Esas

DAVALI: MEHMET YARAR

Davacı Mehmet Karamıklı tarafından davalı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davaya konu Antalya İli, Kumluca İlçesi, Yeşilköy Mah. Cami Mah. Mevki ve aynı yerdeki 105 Ada 51 Parsel ile 105 Ada 98 Parselleri davacının ihya ederek 50 yılı aşkın süredir nizasız ve fasılsız şekilde malik sıfatıyla zilyetinde olduğu ve taşınmazın davacı Mehmet Karamıklı adına M.K. Nun 713 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02314734