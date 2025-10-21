İ L A N

T.C. ANTALYA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/193 Esas

DAVALI : AYŞEGÜL ÇİL - 16912480922

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen davalı AYŞEGÜL ÇİL'in adresi tespit edilemeyip, dava dilekçesi, tensip zaptı ile ön inceleme duruşma günü davalıya tebliğ edilemediğinden; dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317 ve devamı maddeleri uyarınca 2 HAFTALIK SÜRE içerisinde HMK 129 maddesine uygun olacak şekilde CEVAP DİLEKÇESİNİ sunmanız ile 11/03/2026 günü saat 09:45'de ÖN İNCELEME DURUŞMASINA katılmanız, duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02314999