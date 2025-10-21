İ L A N

T.C. HEKİMHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/96 Esas

KARAR NO : 2024/86

Davacı Ali ÇIPLAK tarafından Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) dava sonucunda; Davaya konusu "Malatya İli Hekimhan İlçesi Taşbaşı Mahallesi 1265 Ada 4 parsel sayılı taşınmazların bütün hak ve yükümlülükleri ile üzerindeki ortaklığının UMUMA AÇIK ARTTIRMA USULÜNE GÖRE SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, Satışın umum arasında açık artırma usulüyle yapılmasına, Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davalı Nihal ÇIPLAK'a tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı ve adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Gülali ve Rabia kızı, 10/01/1972 doğumlu davalı Nihal ÇIPLAK'A

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02317154