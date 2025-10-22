İLAN

KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan araçlar; 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.maddesinin "e" bendi uyarınca Belediye Encümeninin 17.10.2025 tarih ve 2025/129 sayılı karalarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

SIRA MAHALLE ADA PARSEL TAPU YÜZÖLÇÜMÜ

M2 CİNSİ/ADRESİ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ALANI MUHAMMEN

BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT

(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 REŞADİYE 1068 2 500,00 ARSA 750.000,00 22.500,00 31.10.2025 13:30 2 REŞADİYE 1068 4 500,01 ARSA 750.000,00 22.500,00 31.10.2025 13:35 3 REŞADİYE 1068 19 500,00 ARSA 750.000,00 22.500,00 31.10.2025 13:40 4 REŞADİYE 1068 20 500,01 ARSA 750.000,00 22.500,00 31.10.2025 13:45 5 REŞADİYE 1068 22 556,38 ARSA 835.000,00 25.050,00 31.10.2025 13:50 6 REŞADİYE 1068 23 615,63 ARSA 925.000,00 27.750,00 31.10.2025 13:55 7 REŞADİYE 1068 24 653,94 ARSA 980.000,00 29.400,00 31.10.2025 14:00 8 REŞADİYE 1068 25 622,59 ARSA 935.000,00 28.050,00 31.10.2025 14:05 9 REŞADİYE 436 33 2.660,51 1 Adet 4 Katlı Betonarme Lojman Ve Arsası BODRUM/1 KONUT NET:105 1.100.000,00 33.000,00 31.10.2025 14:10 10 REŞADİYE 436 33 2.660,51 1 Adet 4 Katlı Betonarme Lojman Ve Arsası BODRUM/2 KONUT NET:105 1.100.000,00 33.000,00 31.10.2025 14:15 11 REŞADİYE 436 33 2.660,51 1 Adet 4 Katlı Betonarme Lojman Ve Arsas ZEMİN/3 KONUT NET:105 1.600.000,00 48.000,00 31.10.2025 14:20 12 REŞADİYE 449 2 9.548,29 1 Adet 3 Katlı Betonarme Misafirhane Ve Arsası 13.200.000,00 396.000,00 31.10.2025 14:25 13 REŞADİYE 311 1 244,61 Bir Zemin Bir Normal Katlı Oniki

Dükkan Bir Otelden İbaret Kargir Bina 13 OTEL 242,00 8.050.000,00 241.500,00 31.10.2025 14:30 14 SULARBAŞI 259 5 1.237,80 M² ARSA C GİRİŞ ZEMİN

KAT BAĞ. BÖL.

NO:37 DEPOLU

DÜKKAN

BRÜT

274,00 M² 5.300.000,00 159.000,00 31.10.2025 14:35 15 REŞADİYE 314 4 130,23 3 Katlı Beton Bina 7.700.000,00 231.000,00 31.10.2025 14:40 16 REŞADİYE 435 7 5.827,27 1 Adet 1 Katlı Betonarme Anaokulu Binası Ve Arsası 8.500.000,00 255.000,00 31.10.2025 14:45 17 SULARBAŞI 329 170 3.500,07 ARSA 10.000.000,00 300.000,00 31.10.2025 14:50 18 ZAFER 118 20 488,10 ARSA

%38 300.000,00 31.10.2025 14:55

Satış ihalelerine ilişkin bilgiler yukarıda belirtilmiş olup; Satış İhalesi Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü 12:00 saatine kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

Geçici Teminat bedelini yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

Nüfus cüzdan sureti,

İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2025 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),

İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

Kat Karşılığı satış ihalesine katılacaklardan inşaat sektöründe hizmet verdiğine dair belge aranacaktır.

İLAN OLUNUR

Mehmet ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02315600