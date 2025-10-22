Giriş Tarihi: 23.10.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 00:23
T.C.
TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/179 Esas - 2025/180 Esas ve 2025/184 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup;
Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;
Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. yöneltilmesi gerektiği,
Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı;
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 09.09.2025
|
Dosya No
|
İl
|
İlçe
|
Mahalle
|
Ada
|
Parsel
|
Kam. Alan
|
Malik
|
2025/179
|
Manisa
|
Turgutlu
|
9. Mıntıka Mahallesi
|
787
|
57
|
Sayılı taşınmazın 370,98 m2 daimi irtifak alanı hakkı tesisinin kamulaştırılması için
|
1-Cengiz Moralıgil- 31796098384
2-Sertaç Beller- 28217217684
3-İpek Aytekin
51088447478
|
Dosya No
|
İl
|
İlçe
|
Mahalle
|
Ada
|
Parsel
|
Kam. Alan
|
Malik
|
2025/180
|
Manisa
Manisa
|
Turgutlu
Turgutlu
|
7. Mıntıka Mahallesi
7. Mıntıka Mahallesi
|
786
786
|
79
80
|
Sayılı taşınmazın 1,16 m2 mülkiyet; 327,17 m2 daimi irtifak alanının daimi irtifak alanı tesisinin kamulaştırılması için
Sayılı taşınmazın 1365,95 m2 daimi irtifak alanı tesisinin kamulaştırılması için
|
1-Çağrı Sezgin
152 903 462 02
-8
|
Dosya No
|
İl
|
İlçe
|
Mahalle
|
Ada
|
Parsel
|
Kam. Alan
|
Malik
|
2025/184
|
Manisa
|
Turgutlu
|
İzzettin Mahallesi
|
-
|
1092
|
Sayılı taşınmazın 9,25 m2 mülkiyet; 697,67 m2 daimi irtifak alanı hakkı tesisinin kamulaştırılması için
|
1-Ayşe Savaş- 20450477122
2-Arife Kökten- 61132121254
3-Döne Gençer
20444477350
4-Mustafa Savaş
20441477414
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02316745