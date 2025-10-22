T.C.

TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/179 Esas - 2025/180 Esas ve 2025/184 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup;

Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;

Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. yöneltilmesi gerektiği,

Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı;

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 09.09.2025

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malik 2025/179 Manisa Turgutlu 9. Mıntıka Mahallesi 787 57 Sayılı taşınmazın 370,98 m2 daimi irtifak alanı hakkı tesisinin kamulaştırılması için 1-Cengiz Moralıgil- 31796098384 2-Sertaç Beller- 28217217684 3-İpek Aytekin 51088447478

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malik 2025/180 Manisa Manisa Turgutlu Turgutlu 7. Mıntıka Mahallesi 7. Mıntıka Mahallesi 786 786 79 80 Sayılı taşınmazın 1,16 m2 mülkiyet; 327,17 m2 daimi irtifak alanının daimi irtifak alanı tesisinin kamulaştırılması için Sayılı taşınmazın 1365,95 m2 daimi irtifak alanı tesisinin kamulaştırılması için 1-Çağrı Sezgin 152 903 462 02 -8

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malik 2025/184 Manisa Turgutlu İzzettin Mahallesi - 1092 Sayılı taşınmazın 9,25 m2 mülkiyet; 697,67 m2 daimi irtifak alanı hakkı tesisinin kamulaştırılması için 1-Ayşe Savaş- 20450477122 2-Arife Kökten- 61132121254 3-Döne Gençer 20444477350 4-Mustafa Savaş 20441477414

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02316745