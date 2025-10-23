İLAN

BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/504

KARAR NO : 2023/517

DAVALI : Emine ŞEN, TC No: 644*****140, Zeynel Abidin kızı, 1975 d.lu.

Mahkememizde görülmekte olan İpoteğin terkini davası nedeniyle;

Yukarıda kimliği yazılı davalının mahkememizce yapılan araştırmada tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden davacı tarafından açılan ipoteğin kaldırılması talebiyle açılan davada gerekçeli kararın davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Davanın KABULÜ İLE;

1- Balıkesir ili Karesi ilçesi Maltepe mahallesi 11794 ada 2 parsel sayılı 244,96 m² yüzölçümlü yığma iki kat kargir ev vasıflı davacı adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Recep oğlu İdris Bayraktar lehine tesis edilen 240.000,00 ETL bedelli 01/10/1993 tarih 3690 yevmiye sayılı imar ipoteğinin, Akif oğlu Süleyman Durmaz lehine tesis edilen 1.200.000,00 ETL bedelli 01/10/1993 tarih 3690 yevmiye sayılı imar ipoteğinin, Rasim oğlu Sadık Alkan lehine tesis edilen 60.000,00 ETL bedelli 01/10/1993 tarih 3690 yevmiye sayılı imar ipoteğinin, Abdurrahim oğlu Kaşif Gezer lehine tesis edilen 1.320.000,00 ETL bedelli 01/10/1993 tarih 3690 yevmiye sayılı imar ipoteğinin, Abdurrahim oğlu Kaşif Gezer lehine tesis edilen 1.320.000,00 ETL bedelli 01/10/1993 tarih 3690 yevmiye sayılı imar ipoteğinin TERKİNİNE,

2-İmar ipotek bedelinin Kaşif Gezer yönünden 36.120,04 TL, İdris Bayraktar yönünden 6.567,28 TL, Süleyman Durmaz yönünden 32.836,40 TL, Sadık Alkan yönünden 1.641,82 TL olmak üzere toplam 77.165,54 TL olarak TESPİTİNE,

3-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde depo edilen imar ipotek bedelinin 36.120,04 TL'sinin Kaşif Gezer mirasçılarına Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/1799 -1861 E.-K.sayılı mirasçılık belgesindeki ve ölen mirasçılar varsa o mirasçıların mirasçılık belgelerindeki payları oranında ödenmesine,

Karar kesinleştiğinde ve talep halinde depo edilen imar ipotek bedelinin 6.567,28 TL'sinin İdris Bayraktar mirasçılarına mirasçılık belgelerindeki payları oranında ödenmesine,

Karar kesinleştiğinde ve talep halinde depo edilen imar ipotek bedelinin 32.836,40 TL'sinin Süleyman Durmaz mirasçılarına mirasçılık belgelerindeki payları oranında ödenmesine,

Karar kesinleştiğinde ve talep halinde depo edilen imar ipotek bedelinin 1.641,82 TL 'sinin Sadık Alkan mirasçılarına mirasçılık belgelerindeki payları oranında ödenmesine,

4-İİK'nun 28.md.gereğince hüküm özetinin Karesi tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

5-Alınması gereken 5.271,17-TL harcın başlangıçta alınan 80,70-TL harç ile 1.237,09TL tamamlama harcından mahsubu ile eksik kalan 4.034,08‬ -TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Davanın mahiyeti gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş ise de davanın niteliği gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

8-Davacı gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde iadesine" karar verilmiş olup; HMK'nun ve Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren yasal 2 hafta süre içinde dilekçe ile veya mahkeme kalemine beyan ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yolu açık olmak üzere talepte bulunulabileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/10/2025

