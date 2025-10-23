İ L A N

T.C. EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2019/86 Esas

DAHİLİ DAVALI : FATMA PARLAKKALAY Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Rabia Ana Mh./Köy nüfusuna kayıtlı AMSTERDAM/HOLLANDA

Davacı Nuriye Özel tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi; 253 ada, 86 parsel, 3 Cilt, 219 Sayfa, Eski Kacerli, Bahçeli Kargir ev, 496 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii, 253 ada, 87 parsel, 3 Cilt, 220 Sayfa, Eski Kacerli, Bahçeli Kargir ev, 424 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii, 253 ada, 88 parsel, 3 Cilt, 221 Sayfa, Eski Kacerli, Bahçeli Kargir ev, 518 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii ,253 ada, 90 parsel, 3 Cilt, 223 Sayfa, Eski Kacerli, Bahçeli Kargir ev, 486 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii, 253 ada, 91 parsel, 3 Cilt, 224 Sayfa, Eski Kacerli, Bahçeli Kerpiç ev, 462 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii, 253 ada, 92 parsel, 3 Cilt, 225 Sayfa, Eski Kacerli, Bah. 3. Kar. Ev ve 1 kerpiç ev, 1.060 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii, 253 ada, 94 parsel, 3 Cilt, 227 Sayfa, Eski Kacerli, Bahçeli Kerpiç ev, 568 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii, 253 ada, 95 parsel, 228 Cilt, 227 Sayfa, Eski Kacerli, Bahçeli Kerpiç ev, 506 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii, 253 ada, 96 parsel, 3 Cilt, 229 Sayfa, Eski Kacerli, Bahçeli Kerpiç ev, 234 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii, 253 ada, 97 parsel, 3 Cilt, 230 Sayfa, Eski Kacerli, Bahçeli Kerpiç ev, 280 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii, 253 ada, 98 parsel, 3 Cilt, 231 Sayfa, Eski Kacerli, Bahçeli Kerpiç ev, 334 m2, 14/88 hisse, Keçili Yolu Mevkii, 0 ada, 95 parsel, 1 Cilt, 95 Sayfa, Yarımca, Tarla, 24.320 m2, 1/4 hisse, Kocadere Mevkii sayılı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 02/03/2019 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 03/02/2026 günü saat 09:43'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02317326