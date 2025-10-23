Giriş Tarihi: 23.10.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 07:28
T.C.
MAÇKA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, OCAKLI Mahalle/Köy, 105 Ada, 39 Parsel, `Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği?? ve ``Trabzon 2.Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükümleri?? kapsamında. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta. emsal 0,40?ı aşmamak üzere, bina yüksekliği hmaks (7,50 m) (2 kat), toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsellerden 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde 1(bir) adet konut amaçlı yapılaşma şartlarına sahip. Araç yoluna cepheli. Kamusal- ticari alanlara kısmen uzak. 20 yaş ve üzeri kapama fındık bahçesi.
Adresi : Maçka İlçesi Ocaklı Mahallesi Maçka / TRABZON
Yüzölçümü : 1.407,28 m2
İmar Durumu :Yukarıda izah edildiği üzere
Kıymeti : 1.231.370,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibi.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 12:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 12:04
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 12:04
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, OCAKLI Mahalle/Köy, 103 Ada, 3 Parsel, `Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği?? ve ``Trabzon 2.Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükümleri?? kapsamında. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta. emsal 0,40 aşmamak üzere, parseldeki konut amaçlı yapı sayısı toplamı (eski ve yeni yapılar dahil) hiçbir koşulda 2(iki) adetten fazla olmamak ve izin verilebilecek her bir yapının? bina yüksekliği hmaks (7,50m),(2 kat) toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsel sınırlarından 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma şartlarına sahip. Araç yoluna cepheli. Kamusal- ticari alanlara kısmen uzak. Herhangi zirai muhdesat yok.
Adresi : Maçka İlçesi Ocaklı Mahallesi Maçka / TRABZON
Yüzölçümü : 3.945,83 m2
İmar Durumu :Yukarıda izah edilmiştir.
Kıymeti : 3.452.601,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibi.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:31
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 13:31
|
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, OCAKLI Mahalle/Köy, 108 Ada, 34 Parsel, `Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği?? ve ``Trabzon 2.Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükümleri?? kapsamında. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta. emsal 0,40 aşmamak üzere, parseldeki konut amaçlı yapı sayısı toplamı (eski ve yeni yapılar dahil) hiçbir koşulda 3(üç) adetten fazla olmamak ve izin verilebilecek her bir yapının? bina yüksekliği hmaks (7,50m),(2 kat) toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsel sınırlarından 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma şartlarına sahip. Araç yoluna cepheli. Kamusal- ticari alanlara kısmen uzak. yaklaşık olarak 4.120 m2 sı 20 yaş ve üzeri kapama fındık bahçesi. 6 adet yapı var. 1.YAPI: Bu yapı bina olup, zemin kattan oluşmaktadır. Binanın alanı 101,40m2 olup, tüm imalatları tamamlanmıştır. Çatısı saç, doğraması PVC dir. Yapı köy kahvehanesi olarak kullanılmaktadır tamamlanma oranı % 100, yıpranma payı % 25?tir. 2.YAPI : Sundurma olup alanı 49,70 m2?dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 25?tir. 3.YAPI : Duvar olup alanı 57,75 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 25?tir. 4.YAPI: Bu yapı bina olup bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Ev ve depo olarak kullanılmaktadır. Binanın toplam alanı 100,20 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 50?dir. 5.YAPI: Bu yapı bina olup zemin kattan oluşmaktadır. Ev olarak kullanılmaktadır. Binanın toplam alanı 123,90 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 20?dir. 6.YAPI : Saha betonu olup alanı 65 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 20?dir. Kahvehane %20 KDV?ye tabi olup satış bedelinin %10,981 kısmı %20 kdv, kalan kısmı %10 KDV oranına tabidir.
Adresi : Maçka İlçesi Ocaklı Mahallesi Maçka / TRABZON
Yüzölçümü : 8.812,80 m2
İmar Durumu :Yukarıda izah edilmiştir.
Kıymeti : 11.841.750,75 TL
KDV Oranı : %10 Kahvehane %20 KDV?ye tabi olup satış bedelinin %10,981 kısmı %20 kdv, kalan kısmı %10 KDV oranına tabidir.
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibi.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:32
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:32
|
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, OCAKLI Mahalle/Köy, 139 Ada, 70 Parsel, `Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği?? ve ``Trabzon 2.Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükümleri?? kapsamında. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta. emsal 0,40 aşmamak üzere, parseldeki konut amaçlı yapı sayısı toplamı (eski ve yeni yapılar dahil) hiçbir koşulda 3(üç) adetten fazla olmamak ve izin verilebilecek her bir yapının? bina yüksekliği hmaks (7,50m),(2 kat) toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsel sınırlarından 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma şartlarına sahip. Araç yoluna cepheli. Kamusal- ticari alanlara kısmen uzak. Herhangi zirai muhdesat yok. Üzerinde 3 yapı vardır. 1.YAPI: Bu yapı bina olup, bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Binanın toplam alanı 103,70m2?dir ev olarak kullanılmakta % 50 yıpranma paylı. 2.YAPI: Bu yapı bina olup, bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. ev olarak kullanılmaktadır. Binanın toplam alanı 50,90 m2 olup, tüm imalatları yapılmıştır. yıpranma payı % 50?dir. 3.YAPI : 88,00 m2 taban alanına sahip kalıcı kullanımı olan yardımcı yapıdır. Yapı müştemilat olarak kullanılmaktadır. %100 tamamlanmıştır. Yıpranma payı %80?dir.
Adresi : Maçka İlçesi Ocaklı Mahallesi Maçka / TRABZON
Yüzölçümü : 44.774,10 m2
İmar Durumu :Yukarıda izah edilmiştir.
Kıymeti : 13.433.605,51 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibi.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:01
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:01
|
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, OCAKLI Mahalle/Köy, 108 Ada, 100 Parsel, `Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği?? ve ``Trabzon 2.Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükümleri?? kapsamında. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta. emsal 0,40 aşmamak üzere, parseldeki konut amaçlı yapı sayısı toplamı (eski ve yeni yapılar dahil) hiçbir koşulda 3(üç) adetten fazla olmamak ve izin verilebilecek her bir yapının? bina yüksekliği hmaks (7,50m),(2 kat) toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsel sınırlarından 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma şartlarına sahip. Araç yoluna cepheli. Kamusal- ticari alanlara kısmen uzak. yaklaşık olarak 3.790 m2 si 20 yaş üzeri kapama fındık bahçesi, geri kalan alanları tarla ve çayır vasfında. Üzerinde 6 adet yapı vardır. 1.YAPI: Bu yapı bina olup zemin kattan oluşmaktadır. Ev olarak kullanılmaktadır. Binanın toplam alanı 96,96 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 15?tir. 2.YAPI: 13,00 m2 taban alanına sahip kalıcı kullanımı olan yardımcı yapıdır. Yapı müştemilat olarak kullanılmaktadır. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 15?tir. 3.YAPI: Bu yapı bina olup zemin kattan oluşmaktadır. Ev olarak kullanılmaktadır. Binanın toplam alanı 22,80 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 15?tir. 4.YAPI: Sundurma olup alanı 9,28 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 15?tir. 5.YAPI: Bu yapı bina olup zemin ve 2 normal kattan oluşmaktadır. Ev olarak kullanılmaktadır. Binanın çatı ve çatı örtüsü yapılmıştır. Binanın zemin alanı 108,90 m2 olup, betonarmesi, iç ve dış duvarları yapılmıştır. Binanın 1.normal katının alanı 140,68 m2 olup betonarmesi, iç ve dış duvarları yapılmıştır. tamamlanma oranı % 45 `tir. 2.normal katının alanı 151,47 m2 olup dış sıva ve boyası yapılmadığından tamamlanma oranı % 97 bina yıpranma payı %6?dır. 6.YAPI :Duvar olup alanı 92,00 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 6?dır.
Adresi : Maçka İlçesi Ocaklı Mahallesi Maçka / TRABZON
Yüzölçümü : 16.449,15 m2
İmar Durumu :Yukarıda izah edilmiştir.
Kıymeti : 20.532.567,08 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibi.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:02
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:02
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02317648