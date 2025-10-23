T.C. MAÇKA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, OCAKLI Mahalle/Köy, 108 Ada, 100 Parsel, `Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği?? ve ``Trabzon 2.Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükümleri?? kapsamında. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta. emsal 0,40 aşmamak üzere, parseldeki konut amaçlı yapı sayısı toplamı (eski ve yeni yapılar dahil) hiçbir koşulda 3(üç) adetten fazla olmamak ve izin verilebilecek her bir yapının? bina yüksekliği hmaks (7,50m),(2 kat) toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsel sınırlarından 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma şartlarına sahip. Araç yoluna cepheli. Kamusal- ticari alanlara kısmen uzak. yaklaşık olarak 3.790 m2 si 20 yaş üzeri kapama fındık bahçesi, geri kalan alanları tarla ve çayır vasfında. Üzerinde 6 adet yapı vardır. 1.YAPI: Bu yapı bina olup zemin kattan oluşmaktadır. Ev olarak kullanılmaktadır. Binanın toplam alanı 96,96 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 15?tir. 2.YAPI: 13,00 m2 taban alanına sahip kalıcı kullanımı olan yardımcı yapıdır. Yapı müştemilat olarak kullanılmaktadır. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 15?tir. 3.YAPI: Bu yapı bina olup zemin kattan oluşmaktadır. Ev olarak kullanılmaktadır. Binanın toplam alanı 22,80 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 15?tir. 4.YAPI: Sundurma olup alanı 9,28 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 15?tir. 5.YAPI: Bu yapı bina olup zemin ve 2 normal kattan oluşmaktadır. Ev olarak kullanılmaktadır. Binanın çatı ve çatı örtüsü yapılmıştır. Binanın zemin alanı 108,90 m2 olup, betonarmesi, iç ve dış duvarları yapılmıştır. Binanın 1.normal katının alanı 140,68 m2 olup betonarmesi, iç ve dış duvarları yapılmıştır. tamamlanma oranı % 45 `tir. 2.normal katının alanı 151,47 m2 olup dış sıva ve boyası yapılmadığından tamamlanma oranı % 97 bina yıpranma payı %6?dır. 6.YAPI :Duvar olup alanı 92,00 m2 dir. Tamamı tamamlanmış, yıpranma payı % 6?dır. Adresi : Maçka İlçesi Ocaklı Mahallesi Maçka / TRABZON Yüzölçümü : 16.449,15 m2 İmar Durumu :Yukarıda izah edilmiştir. Kıymeti : 20.532.567,08 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibi.