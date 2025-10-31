T.C. DENİZLİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/46 Tereke

Davacı Eren Kavak tarafından açılan Tereke (Tespit İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Müteveffa 31444392000 TC kimlik numaralıMehmet Kavak'ın ölümü ile bir kısım yasal mirasçılar müteveffanın mirasını reddetmişlerdir.

Mahkememize açılan terekenin davasına ilişkin işbu davanın yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca, MurisMehmet Kavak'ın alacak veya borçlu olanların iş bu ilanın 2. ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde ellerinde bulu nan belgeler ile birlikte mahkememizin 2025/46 Tereke sayılı dosyasına başvurmaları (bu çağrı kefalet sebebi ile alacaklı ve borçlu olanlarıda kapsar) aksi takdirde MK.'nın 621 maddesi gereğince bu tür hak ve alacaklılarını mirascılarına karşı ileri süremeyecekleri hususu ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302626