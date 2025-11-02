CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

(Ceyhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden)

ESAS NO : 2018/311 Esas

Davacı Hüseyin ÖZBAY ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Adana ili Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi 155, 158, 163, 239, 390 ve 495 parsel sayılı taşınmazlardaki Sadık ÖZBAY ın babası Veli ÖZBAY dan düşen miras payının müvekkili adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, davalılardan Emine ÖZBAY, Evrim ERDOĞAN ve Hünkar Veli ÖZBAY'ın adresi yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. maddeleri gereğince, bu kişilerin duruşma günü olan 11/11/2025 günü saat 10:35 'da mahkememizde hazır bulunması, beyanda bulunması veya kendini vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verileceği, dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

