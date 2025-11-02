İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/11 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/2103 E. -2020/1941K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, (Eski:Sultandere mah, 1852 parsel) yeni: 71 Evler mah, 16958 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın 06/04/2025 tarihli yapılan kıymet takdirinde inşaat bilirkişi tarafından verilen raporda değerinin 2.500.000,00TL olarak belirlenmiştir.

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi "602 Hobat Dr Laures Springs, Nj ABD." olan, Metin ve Selma Meral oğlu, 06/04/1978 doğumlu, 27934672516 TC kimlik numaralı MURAT ÖNDER'E

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (gerekli harç ve gider avansını yatırmak suretiyle) Eskişehir 2 Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 30/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02324272