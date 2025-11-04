İ L A N

T.C.

KARAİSALI

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/223 Esas

DAVALI : NAİM EKİZ- 23341920318-Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi Bayer no:28 iç kapı no:1 Zeytinburnu/İstanbul

Davacılar tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan yargılamada;

Duruşma günü olan 09/01/2026 günü saat: 09.10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde H.M.K'nun 147/1 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve son duruşma gü-nü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02326330