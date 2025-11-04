Giriş Tarihi: 05.11.2025 00:00
İ L A N
T.C.
KARAİSALI
SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/223 Esas
DAVALI : NAİM EKİZ- 23341920318-Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi Bayer no:28 iç kapı no:1 Zeytinburnu/İstanbul
Davacılar tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan yargılamada;
Duruşma günü olan 09/01/2026 günü saat: 09.10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde H.M.K'nun 147/1 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve son duruşma gü-nü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02326330