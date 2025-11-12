BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İstanbul Bakırköy Adliyesi Ana bina ve Bahçelievler ek binada bulunan Vrf/Hrf/Klima Santrali/Split Klima iç ünite ve dış ünite/Aspiratör/ Vantilatörlerinin her türlü arıza tespiti, periyodik kontrol ve bakımlarının anahtar teslim yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1944720

1- İdarenin 1.1. Adı : BAKIRKÖY ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adresi : OSMANİYE MAHALLESİ İSMAİL EREZ BAKIRKÖY/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 05333289316 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 10.12.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Bakırköy Adliyesi (İdari İşler Müdürlüğü) 5.kat 3.blok 536 nolu toplantı odası

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : İstanbul Bakırköy Adliyesi Ana bina ve Bahçelievler ek binada bulunan Vrf/Hrf/Klima Santrali/Split Klima iç ünite ve dış ünite/Aspiratör/ Vantilatörlerinin her türlü arıza tespiti, periyodik kontrol ve bakımlarının anahtar teslim yapılması 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Bakırköy Adliyesi vrf/hrf/klima santrali/split klima iç ünite ve dış ünite/aspiratör/vantilatörlerinin 01.01.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında her türlü arıza tespiti, giderimi, periyodik kontrol bakım onarımı hizmet alımı işiAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bakırköy Adliyesi ana binası, ön büro ve Bahçelievler ek binası 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler: Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler: 4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: TS 12817TS 12850

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

1-Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü VRF ve diğer klima santralleri dış ünite ve iç üniteleri periyodik bakımı ve onarımı ihaleleri,

2-Klima, soğutma grubu,ısıtma grubu vb işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02333318