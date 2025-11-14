Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:00
İL GENELİ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|9000780679
|UZ PALET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE PEYSAJ HIRDAVAT TİCARET SANAYİ LİM
|2025062013AzV0000019
|202001202012
|0010
|0010
|6.478,61
|3080
|29.153,75
|AHMEDİYE MAH. ÇATALCA YOLU CAD. 209 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|9000780679
|UZ PALET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE PEYSAJ HIRDAVAT TİCARET SANAYİ LİM
|2025062013AzV0000018
|201901201912
|0010
|0010
|24.459,59
|3080
|73.378,77
|AHMEDİYE MAH. ÇATALCA YOLU CAD. 209 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|9000780679
|UZ PALET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE PEYSAJ HIRDAVAT TİCARET SANAYİ LİM
|2025062013AzV0000021
|201904201906
|0033
|0033
|7.360,96
|3080
|22.082,88
|AHMEDİYE MAH. ÇATALCA YOLU CAD. 209 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|9000780679
|UZ PALET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE PEYSAJ HIRDAVAT TİCARET SANAYİ LİM
|2025062013AzV0000023
|201910201912
|0033
|0033
|9.346,49
|3080
|28.039,47
|AHMEDİYE MAH. ÇATALCA YOLU CAD. 209 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|6621379039
|ÖZ ÖNCÜ İNŞAAT VE YANGIN SİSTEMLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
|2025110413AzP0000149
|202001202012
|0010
|0010
|13.157,97
|3080
|39.473,91
|YENİMAHALLE MAH. ŞAFAK 1 SK. 1 A BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|5920482356
|KUMTAŞYOL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025092913AzN0000007
|201901201912
|0010
|0010
|27.443,68
|3080
|27.443,68
|FATİH MAH. BOĞAZİÇİ CAD. 2 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|5920482356
|KUMTAŞYOL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025092913AzN0000008
|201910201912
|0033
|0033
|27.443,68
|3080
|27.443,68
|FATİH MAH. BOĞAZİÇİ CAD. 2 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|6600441286
|İFLAS HAL. ÖRNEK KARTON KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025092913AzP0000002
|201901201912
|0010
|0010
|105.218,74
|3080
|105.229,74
|ADNAN KAHVECİ MAH. DAVUT PAŞA CAD. ENDEKS KIMYA 17 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|6091366434
|LOVE KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ VE MEHMET LATİF AY ADİ ORT.
|2025101413AzP0000026
|201911201911
|0015
|0015
|7.442,06
|3080
|22.326,18
|YENİBOSNA MERKEZ MAH. MANOLYA 1 SK. 4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|6091366434
|LOVE KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ VE MEHMET LATİF AY ADİ ORT.
|2025101413AzP0000027
|201912201912
|0015
|0015
|6.085,79
|3080
|18.257,37
|YENİBOSNA MERKEZ MAH. MANOLYA 1 SK. 4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|6610766022
|ÖRZ TEKSTİL İNŞAAT MOBİLYA ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025110413AzP0000098
|201911201911
|0015
|0015
|27.951,72
|3080
|83.855,16
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE 108 279 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|6610766022
|ÖRZ TEKSTİL İNŞAAT MOBİLYA ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025110413AzP0000099
|201912201912
|0015
|0015
|27.898,53
|3080
|83.695,59
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE 108 279 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|6610766022
|ÖRZ TEKSTİL İNŞAAT MOBİLYA ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025110413AzP0000105
|201910201912
|0033
|0033
|72.560,02
|3080
|217.680,06
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE 108 279 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|6610766022
|ÖRZ TEKSTİL İNŞAAT MOBİLYA ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025110413AzP0000110
|201901201912
|0010
|0010
|74.408,66
|3080
|223.225,98
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE 108 279 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|6621379039
|ÖZ ÖNCÜ İNŞAAT VE YANGIN SİSTEMLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
|2025110413AzP0000122
|201910201912
|0033
|0033
|12.275,49
|3080
|36.826,47
|YENİMAHALLE MAH. ŞAFAK 1 SK. 1 A BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|6621379039
|ÖZ ÖNCÜ İNŞAAT VE YANGIN SİSTEMLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
|2025110413AzP0000125
|201901201912
|0010
|0010
|12.471,13
|3080
|37.413,39
|YENİMAHALLE MAH. ŞAFAK 1 SK. 1 A BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|6310873769
|TASF.HAL.N MAKS İNŞAAT LOJİSTİK REKLAM KİMYA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025111013AzP0000053
|201903201903
|0015
|0015
|22.383,37
|3080
|67.150,11
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKIZAĞACI SK. ATMACA İŞ MERKEZİ 41 42 MALTEPE İSTANBUL
|6310873769
|TASF.HAL.N MAKS İNŞAAT LOJİSTİK REKLAM KİMYA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025111013AzP0000068
|201901201903
|0033
|0033
|30.249,74
|3080
|90.749,22
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKIZAĞACI SK. ATMACA İŞ MERKEZİ 41 42 MALTEPE İSTANBUL
|3251022803
|EFER DANIŞMANLIK İNŞAAT PLASTİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED
|2025092413AzJ0000033
|202001202012
|0010
|0010
|14.035,96
|3080
|42.107,88
|YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. 5 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|3880637122
|TASF.HAL.FS KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025110613AzJ0000157
|202007202007
|0015
|0015
|27.725,78
|3080
|27.725,78
|HADIMKÖY MAH. ELVAN SK. - - 3 1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|3251022803
|EFER DANIŞMANLIK İNŞAAT PLASTİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED
|2025092413AzJ0000015
|201910201912
|0033
|0033
|13.409,02
|3080
|40.227,06
|YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. 5 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|3251022803
|EFER DANIŞMANLIK İNŞAAT PLASTİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED
|2025092413AzJ0000016
|201901201912
|0010
|0010
|15.305,47
|3080
|45.916,41
|YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. 5 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|3180171859
|59536443492
|ORHAN DURSUN
|2025102413AzJ0000020
|201911201911
|0015
|0015
|41.688,72
|3080
|41.688,72
|ÇAYKARA MAH. ÇAYKARA KÜME EVLERİ 999/13 YOK SURUÇ ŞANLIURFA
|3180171859
|59536443492
|ORHAN DURSUN
|2025102413AzJ0000021
|201910201912
|0032
|0032
|34.740,60
|3080
|34.740,60
|ÇAYKARA MAH. ÇAYKARA KÜME EVLERİ 999/13 YOK SURUÇ ŞANLIURFA
|3180171859
|59536443492
|ORHAN DURSUN
|2025102413AzJ0000023
|201901201912
|0001
|0001
|69.521,40
|3080
|69.521,40
|ÇAYKARA MAH. ÇAYKARA KÜME EVLERİ 999/13 YOK SURUÇ ŞANLIURFA
|1980810688
|CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
|2025022513AzF0000018
|202008202008
|0015
|0015
|6.896,78
|3080
|20.690,34
|GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|1980810688
|CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
|2025022513AzF0000019
|202009202009
|0015
|0015
|9.447,67
|3080
|28.343,01
|GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|1980810688
|CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
|2025022513AzF0000020
|202010202010
|0015
|0015
|8.169,90
|3080
|24.509,70
|GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|1980810688
|CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
|2025022513AzF0000022
|202011202011
|0015
|0015
|13.298,77
|3080
|39.896,31
|GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|1980810688
|CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
|2025022513AzF0000024
|202012202012
|0015
|0015
|22.017,24
|3080
|66.051,72
|GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|1980810688
|CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
|2025022513AzF0000026
|202007202009
|0033
|0033
|40.565,35
|3080
|121.696,05
|GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|1980810688
|CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
|2025022513AzF0000027
|202010202012
|0033
|0033
|119.133,93
|3080
|357.401,79
|GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|1980810688
|CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
|2025022513AzF0000028
|202001202012
|0010
|0010
|159.699,29
|3080
|479.097,87
|GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|0481270924
|99744010598
|MURHAF ALAKILI
|2025102713AzD0000008
|202001202012
|3074
|0,00
|3074
|56.596,14
|PINARTEPE MAH. NEFER SK. A BLOK 7 /1 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|1060111224
|28165852524
|MEHMET LATİF AY
|2025102313AzF0000016
|201901201912
|0001
|0001
|11.495,88
|3080
|34.487,64
|YENİBOSNA MERKEZ MAH. MANOLYA 1 SK. 4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|1060111224
|28165852524
|MEHMET LATİF AY
|2025102313AzF0000018
|201910201912
|0032
|0032
|7.733,78
|3080
|23.201,34
|YENİBOSNA MERKEZ MAH. MANOLYA 1 SK. 4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02335953