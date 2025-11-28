T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1277 Esas

KARAR NO : 2025/525

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/10/2025 tarihli ilamı ile 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Bahrigun ve Şirin oğlu, 01/01/2000 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MİRADBİN SADAT tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 26.11.2025

Bircan ALDEMİR

Yazı İşleri Müdürü

187253

E-imzalıdır Gökhan ŞENTÜRK

Hakim

252405

E-imzalıdır



#ilan.gov.tr Basın No: ILN02346379