T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/1277 Esas
KARAR NO : 2025/525
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/10/2025 tarihli ilamı ile 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Bahrigun ve Şirin oğlu, 01/01/2000 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MİRADBİN SADAT tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 26.11.2025
|Bircan ALDEMİR
Yazı İşleri Müdürü
187253
E-imzalıdır
|Gökhan ŞENTÜRK
Hakim
252405
E-imzalıdır
