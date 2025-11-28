İLAN

TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/580 Esas

KARAR NO : 2025/128

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile,

2-Tunceli İli, Merkez İlçesi, Batman Köyü 179 ada 1 parsel sayılı kargirev ve bahçe niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE,

-Tunceli İli, Merkez İlçesi, Batman Köyü 176 ada 61 parsel sayılı susuz tarla niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE,

-Tunceli İli, Merkez İlçesi, Batman Köyü 176 ada 4 parsel sayılı susuz tarla niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE,

-Tunceli İli, Merkez İlçesi, Batman Köyü 176 ada 44 parsel sayılı sulu tarla niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE,

-Tunceli İli, Merkez İlçesi, Batman Köyü 176 ada 49 parsel sayılı susuz tarla ve arsa niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE,

-Tunceli İli, Merkez İlçesi, Batman Köyü 176 ada 40 parsel sayılı bahçe niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE,

-Tunceli İli, Merkez İlçesi, Batman Köyü 176 ada 38 parsel sayılı sulu tarla niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE dair karar verilmiş olup,

Söz konusu kararın tüm aramalara rağmen adresine ulaşılamayan Tunceli Merkez Batman Köyü nüfusuna kayıtlı M***a ve F***a kızı, 1972 d.lu, 41***30 T.C. Kimlik nolu Feridiye Yıldız'a tebliğ yerine geçtiği, gerekçeli kararın ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına ve bu tarihten itibaren iki haftalık süre içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize başvurulmak suretiyle istinaf yolunun açık olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 10/11/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02346121