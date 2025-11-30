İ L A N

T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/505 Esas

Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/06/2014 tarih ve 2014/731 E. 2014/846 K. sayılı kararı ile Sakarya ili Adapazarı ilçesi Çaltıcak mahallesi eski 27 parsel yeni 5263 ada 21 parselde numaralı taşınmazın hisse sahibi Feyzi mirasçıları: Oğlu için Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığını, yasal sürenin dolması sebebiyle Feyzi Mirasçıları: Oğlu gaipliğine ve söz konusu taşınmazdaki kullanım bedellerinin T. Vakıflar Bankası Yenikent Sakarya Şubesinde adına açılı bulunan TR27 0001 5001 5801 8022 8452 54 nolu vadeli hesapta kullanım bedeli olarak biriken 15.199,27 TL'nin faizi ile birlikte Hazineye intikaline karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla;, mal varlığı 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından yönetilen Feyzi Mirasçıları: Oğlu'nun sağ veya ölü olduğu hakkında bilgi sahibi olanların, onu görenlerin yada ondan haberdar olanların TMK 33. Maddesi gereğince ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/505 E sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur 20.11.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02344496