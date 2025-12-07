T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Zincirlibağlar Mahallesi, 8821 Ada, 1 Parsel, Zemin+1.Kat, 8 Nolu Dubleks Mesken Nitelikli Taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Binada 18 dubleks, 36 da normal daire olmak üzere 54 adet mesken bulunmaktadır. Taşınmazın etrafı ihata duvarıyla çevrilerek çevre düzeni yapılmış olup, açık oto parkı, oyun alanı ve yüzme havuzu mevcuttur. Mevki itibariyle apartman tipi konutların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. Şehir merkezine, sosyal, kültürel ve idari merkezlere ulaşım mevcuttur. Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır. Kat irtifakına esas mimari projesine göre taşınmazın genel brüt alanı 80,00 m² dir. Zemin katta salon, mutfak ve wc, 1. katta da 1 oda ve banyo bulunmaktadır. Mimari projesinde yer alan zemin ve 1. Kattaki balkonların kapalı alana dahil edildiği ayrıca, zemin katta projeye aykırı olarak verandanın oluşturulduğu görülmüştür. Bağımsız bölümün döşeme kaplamaları seramik ve laminant parke, duvarları alçı sıvalı plastik boya, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, dolapları mdf esaslı ankastre dolap, iç merdiveni yağlı boyalı demir merdiven, ıslak hacimleri seramiktir. Isıtılması kat kaloriferiyle sağlanmaktadır. Taşınmaza ait 18.10.2016 tarih ve 12/7 sayılı İnşaat Ruhsatı mevcut olup, Yapı Kullanma İzin belgesine ulaşılamamıştır. Efektif yıpranma oranının %6 olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Deprem nedeniyle yapılan tespitte az hasarlı raporunun olduğu öğrenilmiştir. Adresi : Gürselpaşa Mah. 75199.Sokak Tekince Rezidance No: 3 Daire: 8 Seyhan - Adana Seyhan / ADANA Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 3.601,00 m2, Mesken: Brüt alanı 80,00 m² dir. Arsa Payı : 51/3601 İmar Durumu : Seyhan Belediyesinin 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup, konut alanı, kaks:1,20 yapılaşma koşullarına sahiptir. Kıymeti : 3.758.112,00 TL, KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.