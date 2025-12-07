T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/163 Esas

DAVALI : HACER ERKELEŞ TC: 596*****840 - Kadir ve Fidan kızı, 23/04/1970, Gölbaşı/Adıyaman doğumlu.

Mahkememizce aleyhinize açılan Mülkiyet (Tespit İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 14/01/2026 günü saat:09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve mahkememize aldırılan bilirkişi raporları ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/11/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02353493