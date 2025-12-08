İ L A N

T.C. AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/440 Esas

DAVACI : KADİR ETLİ, Çerkezköy/ Tekirdağ

VEKİLİ : Av. Nazlı ÜNLÜ, Aksaray Barosu

DAVALI : HAJAR GUENNACH ETLİ, Fas Krallığı uyruklu CD436610 Kimlik numaralı, Abdurrahım ve Tamo İşkarı kızı, Jaqma/Fas doğumlu, 01/01/2000 doğumlu,

Bilinen Son Adresi : Fas Krallığı

Davacı tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Bildirime yarar adresiniz bulunmadığından; aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ile ilgili davaya ilanın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevaplarınız ve itirazlarınızı ibraz edebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dilekçenizde gösterip henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız gerektiği aksi takdirde bahse konu delillere dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız, 20/01/2026 günü saat:10.35'te duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02350412