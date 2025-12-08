T.C. SARAYKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/41 Ort. Gid. Satış 05/12/2025

İLANEN TEBLİĞ

Hissedar Özgür Boyacıoğlu (T.C :59929148614 ) - Hisedar Hidayet Boyacıoğlu ( TC NO: 59932148540 )Tarafı bulunduğunuz, Sarayköy Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2024/41 satış sayılı dosyasında kıymeti 2.361.540,00 TL olan Denizli İli Babadağ İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 113 ada 7 parsel sayılı arsa vasfındaki 1.967,95 m2 bağ vasıflı taşınmazın 1. Satış günü bitişi 08.04.2026 tarihinde saat 10:30, 2. Satış günü bitişi 05.05.2026 tarihinde saat 10:30 olup, ( Her satış günü bitişinden 7 gün önce satış internet ortamında başlamaktadır ) satış ile ilgili ayrıntıya e-devlet uygulamasından yada Sarayköy Satış Memurluğunun 2024/41 satış sayılı dosyasından ulaşabileceğiniz satışa çıkarılan malın ayrıntılı görsellerine ve artırmaya ilişkin şartlara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/41 satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlayabileceğiniz ve satış sonunda hissenize düşen bedelin Sarayköy Vakıfbank Şubesine yatırılacağı hususu ilanen İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

