T.C. SİVEREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/1248 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

M43-D-12-C pafta, Z, Z1 nolu Parsellerin

Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Uzunziyaret mahallesi Uzunziyaret Küme evlerinde bulunan M43-D-12-C pafta, Z, Z1 nolu parseli parselin yakınında güney yönünde Uzunziyaret 42 nolu parsel bulunan tapulama harici olan M43-D-12-C pafta, Z, Z1 nolu parseli, dava konusu yer ile ilgili olarak mahkememizde Tapu İptali ve Tescil (İmar ve İhyaya Dayalı) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2023/1248 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından itiraz edilebileceği M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02353547