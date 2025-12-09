T.C.

GÖLBAŞI (ANKARA) 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/55 Ort. Gid. Satış

ESAS NO : 2025/55 Satış

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

14335099318 T.C kimlik numaralı Melih Özer , 14356098680 T.C kimlik numaralı Şerife Özer, 14350098808 T.C kimlik numaralı Özlem Gökay'a kıymet takdiri bilirkişi raporunun tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gerder Mahallesi 122593 ada 78 parsel sayılı ve Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gerder Mahallesi 122620 ada 6 parsel sayılı taşınmazlarında ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın maliklerinden 14335099318 T.C kimlik numaralı Melih Özer , 14356098680 T.C kimlik numaralı Şerife Özer, 14350098808 T.C kimlik numaralı Özlem Gökay adına çıkartılan kıymet takdiri bilirkişi raporunun tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden bilirkişi raporu kıymet takdirinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davalılar 214335099318 T.C kimlik numaralı Melih Özer , 14356098680 T.C kimlik numaralı Şerife Özer, 14350098808 T.C kimlik numaralı Özlem Gökay'a bilirkişi raporunun ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde kıymet takdirine itiraz davası açma hakları bulunduğ aksi takdirde bilirkişi raporunda belirtilen meblağ üzerinden satış yapılacağı ilan olunur.

