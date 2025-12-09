İ L A N

T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/384 Esas

MİRASÇI : Emine Angın - T.C. kimlik no: 581*****344, Ömer ve Semra'dan olma, 1982 doğumlu

Müteveffa Orhan Uzunlar tarafından bırakılan vasiyetname nedeniyle Mahkememize açılan Vasiyetnamenin Açılması davasının yapılan yargılamasında verilen karar gereğince,

Mahkememizce vasiyetnamene ekli duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliği hususunda yurtiçi ve yurtdışı bildirilen tüm adreslerinize çıkarıldığı, ancak tespit edilen adreslerde ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa tarafından düzenlettirilen, Ordu 7. Noterliği'nin 24/11/2021 tarih, 15015 yevmiye sayılı vasiyetnamenin okunmasında;"Sahibi bulunduğum Ordu İli, Altınordu İlçesi, Bayramlı Mahalle/köy'de kayıtlı 128 ada, 1 parsel'de kayıtlı fındık bahçesi Niteliğindeki taşınmaz ile yine Ordu İli, Altınordu İlçesi, Ataköy Mahalle/köy de kayıtlı 4369 ada, 10 parsel'de kayıtlı fındık bahçesi ve çalılık Niteliğindeki taşınmaz ile yine Ordu İli, Altınordu İlçesi, Ataköy Mahalle/köy'de kayıtlı 4375 ada, 3 parsel'de kayıtlı fındık bahçesi Niteliğindeki taşınmaz ile yine Ordu İli, Altınordu İlçesi, Ataköy Mahalle/köy'de kayıtlı 4369 ada, 18 parsel'de kayıtlı fındık bahçesi ve ahşap ev niteliğindeki taşınmaz ile yine Ordu İli, Altınordu İlçesi, Ataköy Mahalle/köy'de kayıtlı 4373 ada, 1 parsel'de kayıtlı fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazlardaki her türlü hak ve hisselerimin tamamını oğlum; 581*****834 T.C.Kimlik Numaralı Ayhan Uzunlar isimli kişiye kalmasını istiyorum. Sahibi bulunduğum Ordu İli, Altınordu İlçesi, Şenocak Mahalle/köy'de kayıtlı 4661 ada, 3 parsel'de kayıtlı fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaz ile yine ordu ili, altınordu ilçesi, şenocak mahalle/köy' de kayıtlı 4661 ada, 4 parsel'de kayıtlı fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazlardaki her türlü hak ve hisselerimin tamamını oğlum; 581*****616 T.C.Kimlik Numaralı Bekir Uzunlar isimli kişiye kalmasını istiyorum. Sahibi bulunduğum Ordu İli, Altınordu İlçesi, Ataköy Mahalle/köy'de kayıtlı 4369 ada, 14 parsel'de kayıtlı fındık bahçesi ve kargir ev niteliğindeki taşınmaz ile yine Ordu İli, Altınordu İlçesi, Ataköy Mahalle/köy'de kayıtlı 4369 ada, 16 parsel'de kayıtlı fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaz İle yine Ordu İli, Altınordu İlçesi, Ataköy Mahalle/köy'de kayıtlı 4376 ada, 2 parsel'de kayıtlı fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 1,5 dönümü mezarlık olmak kaydı ile taşınmazlardaki her türlü hak ve hisselerimin tamamını torunum; 581*****408 T.C.Kimlik Numaralı Haydar Uzunlar isimli kişiye kalmasını istiyorum. Ben öldükten sonra, söz konusu taşınmazlardaki hak ve hisselerimin tamamını yukarıda belirttiğim şekilde ismi geçen kişilere ait olmasını, mülkiyetlerinin onlara geçmesini istiyorum. Ben öldükten sonra mirasçılarımın vasiyetnamenin iptali ile ilgili herhangi bir dava açmalarını yada vasiyetnameye herhangi bir itirazda bulunmalarını istemiyorum. İşbu vasiyetname benim gerçek ve son arzum olarak düzenlenmiş olup tüm mirasçılarımın bu vasiyetnameye aynen uymalarını istiyorum. "Eğer; Lehine vasiyette bulunduğum kişiler benden önce ölürse; vasiyet ettiğim taşınmazların yine belirttiğim kişilerin yasal mirasçıları arasında ve yasal oranlarda paylaştırılmasını istiyorum. Bu benim son ve gerçek isteğimdir." şeklinde vasiyette bulunduğu, Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Duruşma Günü: 26/02/2026 günü, saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve işbu ilanın ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ sayılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02355313