BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
- Bornova İlçesi Karaçam Köyünde mülkiyeti Bornova Belediyesine ait olan 107 ada 63 parselde kayıtlı 34.363,13 m² üzerinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinin kurulması, tesisin 10 yıl süre ile işletilmesi için kiraya verilmesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 35. Maddesi (a) bendine göre Kapalı Teklif usulü ile 23.12.2025 tarihinde saat 10.00' da Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikâh Salonu Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda (156. Sokak No:2 Büyükpark içi Bornova / İZMİR) yapılacaktır.
- Doküman bedeli 1.000,00 TL olup, ödeme Bornova Belediyesi veznesine yapılacaktır. İhale dokümanları, dekontun mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne (Ergene Mahallesi 2. Sokak No:7 Bornova Belediyesi Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Hizmet Binası) ibraz edilmesine müteakip temin edilebilecektir. İhale dokümanı dijital ortamda verilecektir.
- İş' in yıllık kira bedeli KDV hariç 3.600.000,00 TL (üçmilyonaltıyüzbinTL)'dir. İhalede istekli tarafından yapılacak artırım, kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Yıllık kira bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 3.600.000,00TL (üçmilyonaltıyüzbin) TL'den az olmayacaktır.
- İhaleye konu işe ait muhammen bedel vergiler ve KDV hariç 3.600.000,00 TL*10 = 36.000.000,00 TL (otuzaltımilyon Türk Lirası), geçici teminatı ise muhammen bedelin %3' ü olan 1.080.000,00 TL (birmilyonseksenbin Türk Lirası)' dir.
- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ile elektronik posta adresi
- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası' nda veya ilgili Meslek Odası' na kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası' ndan, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- Sosyal Güvenlik Kurumu' na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır).
- Vergi Dairesi' ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır).
- Belediyemize borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü' nden alınacak belge.
- Vekâleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
- İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
- Bu şartnamenin Yasak Fiil ve Davranışlar başlıklı maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname (ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname).
- İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
- İdare' den alınacak Yer Görme Belgesi.
- Bornova Belediyesi adına Geçici Teminat Mektubu veya Bornova Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu.
- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi ve/veya Kırma-Eleme Tesisi ve/veya maden projeleri kapsamında Maden Ocağı faaliyet konularını içeren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararının yer aldığı belge ve/veya yazı (ÇED Kapsam Dışı Yazısı ve/veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi ve/veya ÇED Olumlu Belgesi).
- İlgili kurumdan alınan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi ve/veya Kırma Eleme Tesisi ve/veya madencilik projeleri kapsamında GSM Ruhsatı ve/veya Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi
- İsteklilerin Tüzel Kişi olması halinde, mesleki yeterliğe ilişkin belgelerin kendisine veya yarıdan fazla hisseye sahip şirket ortağına ait olması gerekmektedir.
- Ortaklık Durum Belgesi; Tüzel kişi tarafından yukarıda belirtilen belgelerin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir (1) yıldır kesintisiz olarak bu şartın konulduğunu gösteren belge.
- Ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde; ortaklarından biri, birkaçı veya tamamı tarafından oranına bakılmaksızın mesleki yeterlik kriterlerinin sağlaması yeterlidir.
- Mali Tekli Mektubunun içinde yer aldığı iç zarf.
İLAN OLUNUR
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02353551