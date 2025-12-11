T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Ankara İli Etimesgut ilçesi Elvan Mah. 46159 ada 5 parsel B blok 3.kat 14 nolu bağımsız bölümün tam payı satışa konudur.

Site ÖzellikleriA, B, C olarak isimlendirilmiş üç konut bloğundan müteşekkildir.Çevre duvarı ve çevre düzeni tamamlanmıştır.Donatılar: açık otopark.Ana Taşınmaz Özellikleri (B Blok) 2 bodrum+zemin+3 normal katlıdır. İnşaatına 2003 yılında başlanmış olup yaklaşık 2012 yılında tamamlanmış olup yaklaşık olarak 13 yıllık yapıdır.Mesken nitelikli 16 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Cepheleri ısı yalıtım üzeri boyalıdır.Giriş kapısı ve merdiven korkulukları demir, rüzgarlık kapısı ahşap doğramadır. Giriş ve kat hollerinin zeminleri, duvarlarının yarısı ile merdiven basamakları mermer kaplama, duvarların kalan kısımları ve tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır.Asansör bulunmamaktadır.03.02.2025 tarih, M2206B535BAEF nolu, C sınıfı enerji kimlik belgesi mevcuttur.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (B Blok 3 Kat 14 bb nolu Konut)

Bina girişine göre sol ön cephede yer almaktadır. Son kat konumludur. Güneybatı-Kuzeybatı cephelidir.

Proje uyarınca ve halihazırda; antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.Balkonlardan biri, mutfak ve oda ile bağlantılı, kısmen gömme, kısmen çıkma tip ve 13 m2 alanlı, diğeri oda ve salon ile bağlantılı, çıkma tip ve 7.4 m2 alanlıdır.Proje uyarınca ve halihazır faydalı (net) alanı 104 m2 tespit edilmiştir.Proje uyarınca ve halihazır brüt alanı 132 m2 tespit edilmiştir.

3+1 mimari formda olup salon bağımsızdır.Antre, hol, mutfak ve balkonların zeminleri ile ıslak hacimlerin zeminleri ve duvarları seramik, salon ve odaların zeminleri şap kaplama, ıslak hacimler dışındaki iç bölümlerin duvarları ve tavanları alçı sıva üzeri boyalı, ıslak hacimlerin tavanları düz sıva üzeri boyalıdır. Tavanlarda çatıdan geçmişte su sızması sonucu oluşan alçı boya tahribatları gözlemlenmiştir.Mutfak dolabı ve tezgahı takılmamıştır. Mutfakta tezgah arası seramikleri bulunmamaktadır.Giriş kapısı çelik, pencereler ısıcamlı ahşap doğrama olup iç kapılar takılmamıştır.

Wc'de alaturka tuvalet taşı mevcuttur. Diğer vitrifiye ve armatürler takılmamıştır. Priz ve anahtarlar mevcuttur.Isıtma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi ile sağlanacak olup kombi ve petekler takılmamıştır.Mutfak ve oda ile bağlantılı balkonda barbekü mevcuttur. Boş olup kullanılmamaktadır.

Adresi : Ankara İli Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Mah. 2202 Cadde Komşular Konut Yapı Kooperatifi No:19B/14

Yüzölçümü : 4.000 m2

Arsa Payı : 100/4000

İmar Durumu :Taşınmazın yer aldığı parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:1.25, Yençok: 12.5 mt.(4 kat), ön bahçe mesafesi: 10 mt.'dir.Mimari Proje: Etimesgut Belediyesi'nde mevcut 23.10.2002 onay tarihli mimari projesi incelenmiştir. Bağımsız bölüm bazında taşınmazların, kat, kattaki konum, mimari ve alan olarak projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Yapı Ruhsatı: Etimesgut Belediyesi'nde, A Blok için verilen, 2 bodrum+zemin+3 normal kat, toplam 3.097,9 m2 inşaat alanlı mesken nitelikli 16 bağımsız bölüm için düzenlenen 31.10.2018 tarih 378/A nolu yeniden yapı ruhsatı mevcuttur.

Yapı Kullanma İzin Belgesi: Bulunmamaktadır.Konumu: Yakın çevrede sosyal donatı alanları, klasik ve emsalli parseller üzerindeki yapılar ile yüksek katlı siteler ile sosyal donatı alanları yer almaktadır. Bölge itibariyle gelişmiş olan bir lokasyondur. Kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Toplu taşıma ile ulaşım mümkündür.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.