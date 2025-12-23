İ L A N

T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/242 Esas

DAVACI : DÖNDÜ ÇAKMAKÇI

DAVALILAR : 1- ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ

2-GÜMELİ BELEDİYESİ

3- HASAN ÇAKMAKÇI

4- MEHMET KAMER

5- SUZAN ÇAKMAKÇI

Davacı Döndü Çakmakçı, Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Gümeli Beldesi Kale Mahallesi, 186 ada 10 parsel kenarında kalan yol olarak tescil harici bırakılan ve fen raporunda "A" harfiyle gösterilen 90,42 m²'lik kısmın kendisi adına tescilini talep etmiş olup Alaplı 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/242 Esas sayılı dosyasında dava konusudur. Türk Medeni Kanununun 713/4 maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02367110