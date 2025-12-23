T.C.

GAZİANTEP

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/760 Esas 17.12.2025

İLAN

(CEREN SAĞLAM'A)

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Tarafınıza mahkememizin 2023/760 Esas sayılı dosyası ile "Ortaklığın Giderilmesi" davası açılmış olup, bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde cevap dilekçesini mahkememize vermeniz, ilk itirazlarınızı, delillerinizi açıkça bildirmeniz,karşı tarafla sulh için gerekli hazırlığı yapmanız;kesin süre dışında verilen dilekçelerinizin savunma olarak dikkate alınmayacağı,kesin süre içinde sunulmayan delillerinizden HMK 140/5md gereğince vazgeçmiş sayılacağınız,duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları, DAVA DİLEKÇESİ ve DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE TARAFINIZA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİLİ KİŞİ : CEREN SAĞLAM - 23734799576

ERZURUM ili, TEKMAN ilçesi, KATRANLI mah/köy, 34 Cilt, 21 Aile sıra no, 49 sırada nüfusa kayıtlı, İSA ve ÜMİT oğlu/kızı, 26/04/1997 doğumlu,

Duruşma günü: 18/02/2026

Duruşma saati: 09:51

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02367195