İ L A N

T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/676 Esas

KARAR NO : 2023/583

Davalı : 1- BAYRAM EKECİK 631*****412

Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinizde mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1- Davalı Kadın EKECİK aleyhine açılan davanın iş bu dava dosyasından TEFRİKİ İLE YENİ BİR ESASA KAYDINA

2- Davanın KABULÜ İLE,

Davaya konu Aksaray ili, Ortaköy İlçesi, Hocabeyli köyü, 112 ada 175 parsel sayılı taşınmazın 01/12/2022 tarihli Fen bilirkişisi Muhammed Sami ÇETİN'in raporunda IR harfi ile gösterilen 211.72 m²'lik kısmı üzerine davacı TEDAŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile TAPUYA TESCİLİNE,

2-Kamulaştırma bedelinin 1.257,98-TL olarak TESPİTİNE,

3-Tespit edilen 1.257,98 -TL kamulaştırma bedeline dava 4 ay içinde sonuçlandırılamadığından davanın açıldığı tarihten 4 ay sonraki tarih olan 14/01/2023 tarihinden karar tarihi olan 31/05/2023 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine ve depo edilen bedelin Anayasa Mahkemesi kararı gereğince karar ile beraber faizi ile birlikte derhal tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseler oranı üzerinden DAVALIYA/DAVALILARA/MİRASÇILARA ÖDENMESİNE, bu hususta Ortaköy Ziraat Bankası Şubesine müzekkere yazılmasına,

4-Fen bilirkişisi Muhammed Sami Çetin tarafından düzenlenmiş 01/12/2022 tarihli bilirkişi raporu ve rapora ekli krokinin hükmün eki sayılmasına,

5-Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereğince kesin olduğundan, tescil hükmünün ifası için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/8 Maddeleri uyarınca hüküm özetinin Ortaköy Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

6-Taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. Mükellefiyetlerin bedele yansıtılmasına,

7-Fazla yatıralan kamulaştırma bedelinin nemalarıyla birlikte davacı kuruma İADESİNE,

8-Başlangıçta peşin olarak alınan 80,70 TL harcın alınması gerekli 179,90 TL harçtan mahsubu ile bakiye 99,20 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

9-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin 2942 Sayılı Kanun'un 29. Maddesi uyarınca davacı üzerinde bırakılmasına,

10-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı gereğince davacı idare lehine vekâlet ücreti takdirine yer olmadığına,

11-Yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde talep olmaksızın yatırana iadesine,

Dair, verilen karar, tarafların yokluğunda tescil hükmü yönünden KESİN bedel yönünden ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 345. maddesi uyarınca kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Konya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Dairesine gönderilmek üzere istinaf yoluna gidilebileceği belirtilerek usulen okunup anlatıldı. 31/05/2023

Şeklinde mahkememizce karar verilmiş olup daha sonra işbu karar "Davaya konu Aksaray ili, Ortaköy İlçesi, Hocabeyli köyü, 112 ada 175 parsel sayılı taşınmazın 01/12/2022 tarihli Fen bilirkişisi Muhammed Sami ÇETİN'in raporunda IR harfi ile gösterilen 211.72 m²'lik alanda davalılar hissesine tekabül eden kısmı üzerine davacı TEDAŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile TAPUYA TESCİLİNE, " Şeklinde TAVZİHİNE, " karar verilmiş, karar davacı kurum vekilince 14/03/2024 tarihinde istinaf edilmiştir. Tavzih Şerhli Gerekçeli karar evrakı ile istinaf başvuru dilekçesi tespit edilen adreslerinize tebligat çıkarılmış ancak tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tavzih şerhli gerekçeli karar evrakı ile istinaf başvurusunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/01/2025

