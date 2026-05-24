GAZİANTEP OĞUZELİ BELEDİYESİ 2 ADET KONUT, 5 ADET DÜKKAN VE 13 ADET ARSA SATIŞ İHALE İLANI

1- İHALE KONUSU

15/05/2026 tarih ve 150 sayılı Encümen kararı ile Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 2 (iki) adet konut, 5 (Beş) adet Dükkan ve 13 (Onüç) adet arsa vasıflı taşınmazların satış ihalesi.

S. NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÖN BLOK BB. NO: KAT NO: NET ALAN M² BÜRÜT İNŞAAT NİTELİĞİ Satışa Esas değeri TL. % 3Geçici Teminat TL. 1 Oğuzeli GÜRSU 921/33 KUZEY A 13 Z1 105,22 113,04 DÜKKAN,FIRIN 5.810.000,00 174.300,00 2 Oğuzeli GÜRSU 921/33 KUZEY A 14 Z1 97,70 107,21 DÜKKAN 3.965.000,00 118.950,00 3 Oğuzeli GÜRSU 921/33 KUZEY A 15 Z1 34,70 38,00 DÜKKAN 1.660.000,00 49.800,00 4 Oğuzeli GÜRSU 921/33 GÜNEY-BATI A 2 1 102,00 111,12 MESKEN 1.990.000,00 59.700,00 5 Oğuzeli GÜRSU 921/33 GÜNEY A 3 1 100,00 102,57 MESKEN 1.990.000,00 59.700,00 6 Oğuzeli GÜRSU 921/33 KUZEY B 13 Z1 55,88 64,50 DÜKKAN 2.780.000,00 83.400,00 7 Oğuzeli GÜRSU 921/33 DOĞU B 19 Z1 52,61 58,68 DÜKKAN 2.255.000,00 67.650,00 8 Oğuzeli KURTULUŞ 1275/3 460,00 Arsa (A2) 0.30-0.60 1.705.000,00 51.150,00 9 Oğuzeli KURTULUŞ 1275/4 498,72 Arsa (A2) 0.30-0.60 1.850.000,00 55.500,00 10 Oğuzeli KURTULUŞ 1467/14 854,84 Arsa (A2) 0,30-0.60 3.170.000,00 95.100,00 11 Oğuzeli KURTULUŞ 1545/11 619,84 Arsa (A2) 0,30-0.60 2.300.000,00 69.000,00 12 Oğuzeli KURTULUŞ 1545/12 571,50 Arsa (A2) 0,30-0.60 2.120.000,00 63.600,00 13 Oğuzeli KURTULUŞ 1123/12 299,47 Arsa (B3) 1.110.000,00 33.300,00 14 Oğuzeli KURTULUŞ 1545/13 591,63 Arsa (A2) 0,30-0.60 2.195.000,00 65.850,00 15 Oğuzeli KURTULUŞ 1545/14 722,30 Arsa (A2) 0,30-0.60 2.680.000,00 80.400,00 16 Oğuzeli MİMARSİNAN 866/6 3.877,03 Arsa Yençok 3 kat Emsal 0.35 17.450.000,00 523.500,00 17 Oğuzeli MİMARSİNAN 866/7 2.600,00 Arsa Yençok 3 kat Emsal 0.35 11.705.000,00 351.150,00 18 Oğuzeli MİMARSİNAN 729/25 1.518,55 Arsa ( A2) E=0.10-0.15 5.320.000,00 159.600,00 19 Oğuzeli ÇAYBAŞI 206/7 2.223,50 Arsa E=0.50

Yençok=9.50 4.450.000,00 133.500,00 20 Oğuzeli YAKACIK 0/863 42.033,38 Arsa (GES ALANI) 12.615.000,00 378.450,00

2. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:12

Söz konusu taşınmazların ihalesi 19/06/2026 Cuma günü Saat 15:00'da Gaziantep Oğuzeli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler istenilen belgeleri en geç 19/06/2026 Cuma Saat 12:00'a kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Aksi taktirde İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 2.000,00 (İkibin) TL. karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.

5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, T.C Ziraat Bankası TR 54 0001 0005 2528 0858 5050 01 IBAN nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir. İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder. İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını aynı günün mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

Tedavüldeki Türk Parası,

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu olarak temin edilecek.

7. İSTENİLEN BELGELER:

1-)Gerçek Kişilerden

a) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

b) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

c) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

d) İkametgâh belgesi,

e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

f) Vekâleten Katılma Durumunda Vekâletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)

g) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Belediyeden alınacaktır.)

h) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)

2-Tüzel Kişilerden

a) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

b) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

c)Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu

d) Vekâleten Katılma Durumunda Vekâletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)

e) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

f) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacaktır.)

g)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

8. İHALE BEDELİ ÖDEME:

a)- İhale kararı tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde %6 kesin teminat tutarı ve % 25'lik kısmı ile (%1 Tellaliye, 0.948 damga vergisi ile 0.569 ihale karar pulu yatırılması gerekmektedir, Aksi taktirde ihale fesih edilerek yatırmış olduğu geçici teminat ile ihale masrafları gelir kaydedilecektir.

b)- Daire, Dükkan, ve Arsa bedeli İhale kararı tebliği edildikten sonra peşin almak isteyenler 30 gün içerisinde Daire, Dükkan ve Arsa Bedeli ile Şartnamenin 10. maddesinde belirtilen ihale masraf ve vergilerin tamamı peşin olarak ödenecektir. Ödeme yapıldıktan sonra tapu devri yapılacaktır.

c)- Daire, Dükkan ve Arsa bedeli İhale kararı tebliği edildikten sonra 8.maddenin (a) bendindeki ödemeler yapıldıktan sonra kalan kısmı ise İhale kararı tebliğinden itibaren 90 gün içerisinde peşin olarak ödeme yapılacaktır.

d)- Ödemeleri gününde yatırılmadığı takdirde 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında Kanunun 51. İnci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

e)- Daire, Dükkân ve Arsa Bedeli ile Şartnamenin 10. maddesinde belirtilen ihale masraf ve vergilerin tamamı ödeme yapıldıktan sonra tapu devri yapılacaktır.

9. DAYANAK:

Belediyemiz Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile Oğuzeli Belediyesi arsa, konut, sosyal konut ve işyeri üretimi, tahsisi ve satışına dair yönetmelik.

10. GENEL HÜKÜMLER:

Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı kararını vermeye ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 22.05.2026

İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02477025