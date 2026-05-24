T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Beldesi Aşağı Mahalle Orta Mahalle Mevki 439 Ada 2 Parsel sayılı Kargir Ev ve Avlusu vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz üzerinde iki katlı konut vasfında bakımsız ve kullanılmayan yapı vardır. Nar Belediyesince taşınmazın kentsel sit alanında olduğu, üzerindeki yapının 1975 yılından önce yapıldığı belirtilmiştir. Nar Belediyesine kuş uçuşu 160 m mesafededir. Adresi : Nar Beldesi Aşağı Mahalle 201. Sokak No:6 Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü : 228,77 m² İmar Durumu: Var Kıymeti : 5.001.220,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.