Giriş Tarihi: 25.05.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
NEVŞEHİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/11 ORT. GİD. SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın Giderilmesi istemiyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 Ort. Gid. Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Beldesi Yeni Mahalle Mezarardı Mevki 128 Ada 3 Parsel sayılı Ev vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmazda tek katlı konut vasfında ve tek katlı depo vasfında yapı bulunmakta olup yapının 1975 yılından önce yapıldığı bildirilmiştir. Nar Belediyesine kuş uçuşu 700 m mesafededir. Adresi : Nar Beldesi Yeni Mahalle 518. Sokak No:5A Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü : 320,31 m² İmar Durumu: Var, Bitişik nizam 2 kata müsaadeli konut alanındadır. Kıymeti : 4.444.680,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:55
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Beldesi Aşağı Mahalle Orta Mahalle Mevki 439 Ada 2 Parsel sayılı Kargir Ev ve Avlusu vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz üzerinde iki katlı konut vasfında bakımsız ve kullanılmayan yapı vardır. Nar Belediyesince taşınmazın kentsel sit alanında olduğu, üzerindeki yapının 1975 yılından önce yapıldığı belirtilmiştir. Nar Belediyesine kuş uçuşu 160 m mesafededir. Adresi : Nar Beldesi Aşağı Mahalle 201. Sokak No:6 Merkez/NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 228,77 m² İmar Durumu: Var Kıymeti : 5.001.220,00 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:55
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:55
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:55
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Beldesi Yeni Mahalle Kavacıkbaşı Mevki 661 Ada 77 Parsel sayılı Bağ vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Nevşehir-Kırşehir karayoluna kuş uçuşu 500 m mesafededir. 1/50000 ölçekli Kapadokya Alan Planına göre Depolama Alanı sınırlarında olup mevcut imar planı yoktur. Adresi: Nar Beldesi Yeni Mah. Kavacıkbaşı Mevki Merkez/NEVŞEHİR
Yüzölçümü: 5.023,6 m2 İmar Durumu: Yok Kıymeti: 6.028.320,00 TL KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:45
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Beldesi Baş Mahalle Köyönü Mevki 377 Ada 15 Parsel sayılı Sebze Bahçesi vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Nar Belediyesine kuş uçuşu 250 m mesafededir. Koruma amaçlı İmar Planında Kentsel etkileşim alanında otopark alanına isabet etmekte ancak 18. Madde uygulanmamış olup 18. Madde uygulamasına sınır durumdadır. Adresi: Nar Beldesi Baş Mahalle Köyönü Mevki Merkez / NEVŞEHİR Yüzölçümü: 439,44 m2 İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 1.757.760,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:55
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Beldesi Aşağı Mahalle Çiğdem Bucağı Mevki 431 Ada 37 Parsel sayılı Sebze Bahçesi vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Koruma amaçlı imar planına göre tarım alanında, 250 m² yola terki ve dere ıslahı projesi bulunduğu belirtilmiştir. Nar Belediyesine kuş uçuşu 400 m mesafede, kadastro yolu bulunmamakta ve ulaşımı zordur. Adresi: Nar Beldesi Aşağı Mahalle Çiğdem Bucağı Mevki Merkez / NEVŞEHİR Yüzölçümü: 412,46 m2 İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 618.690,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 04/04/1995 tarih, 1437 Yevmiye sayılı Nevşehir Belediyesi lehine 227,46 m² lik kısımda arzi irtifak hakkı vardır. 10/03/2016 tarih, 3675 Yevmiye sayılı Arzi irtifak hakkı 22-a uygulaması sonucu 236,75 m² olarak hesaplanmıştır. Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:35
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Beldesi Aşağı Mahalle Çiğdem Bucağı Mevki 431 Ada 38 Parsel sayılı Kavaklık vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Koruma amaçlı imar planına göre tarım alanında, 163 m² yola terki ve dere ıslahı projesi bulunduğu belirtilmiştir. Nar Belediyesine kuş uçuşu 400 m mesafede, kadastro yolu bulunmamakta ve ulaşımı zordur. Adresi: Nar Beldesi Aşağı Mahalle Çiğdem Bucağı Mevki Merkez / NEVŞEHİR Yüzölçümü: 441,16 m2 İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 661.740,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: 04/04/1995 tarih, 1437 Yevmiye sayılı Nevşehir Belediyesi lehine 125,09 m² lik kısımda arzi irtifak hakkı vardır. 10/03/2016 tarih, 3675 Yevmiye sayılı Arzi irtifak hakkı 22-a uygulaması sonucu 154,08 m² olarak hesaplanmıştır. Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:35
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:35
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:35
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Beldesi Yeni Mah. Kavacık Mevki 632 Ada 29 Parsel sayılı Bahçe vasıflı taşınmazın satışı yapılacaktır. Kadastro yolu var, ulaşımı normaldir. Adresi : Nar Beldesi Yeni Mah. Kavacık Mevki Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü: 328,11 m2 İmar Durumu: Yok Kıymeti: 410.137,50 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:45
05/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02475331